بعد فوزه برئاسة الوفد.. 5 تحديات أمام السيد البدوي داخل بيت الأمة

بعد إعلان فوز الدكتور السيد البدوي برئاسة حزب الوفد ، أصبحت هناك تحديات جديدة أمام الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد.

الأزمة المالية لجريدة الوفد

تعتبر الأزمة المالية لجريدة الوفد من أهم التحديات التي سيواجهها الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد ، في ظل المشاكل المتعلقة بجريدة الوفد ، والحاجة الملحة إلى ضرورة تطوير بوابة الوفد بما يتلائم مع التطوير التكنولوجي في الفترة الحالية.

ضعف تمثيل حزب الوفد في البرلمان

تراجع حزب الوفد خلال فترة الـ8 سنوات الماضية بسبب العديد من التحديات الهامة، والتي تقف عائقا في الوقت الحالي أمام الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد ، خاصة في ظل تراجع عدد مقاعد نواب حزب الوفد في مجلسي النواب والشيوخ طيلة الـ8 سنوات الماضية.

بالإضافة إلى ابتعاد حزب الوفد عن الشارع وعدم تلاحمه مع المواطنين ، الأمر الذي أدى إلى تضاعف دوره خلال الفترة الأخيرة.

أزمة المفصولين من حزب الوفد

تعتبر أزمة المفصولين من حزب الوفد تحدي هام أمام الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد ، خاصة في ظل قرارات الفصل من جانب رؤساء الحزب السابقين المستشار بهاء الدين أبو شقة والدكتور عبد السند يمامة ، حيث شهدت الفترتين عدد كبير من قرارات الفصل ، كان لها تأثير على دور حزب الوفد في الشارع ، وانشغاله بمشاكله الداخلية بعيدا عن الالتحام بمشاكل وهموم المواطنين.

إعادة دور الوفد كحزب معارض

يصنف الوفد كحزب معارض ، إلا أن البعض أخذ عليه أنه أصبح لا يمارس دوره كحزب معارض له دوره التاريخي في الحياة السياسية ، الأمر الذي يتطلب ضرورة عودة دور الوفد كحزب معارض في الشارع المصري ، بحيث يقدم معارضة وطنية بناءة هدفها صالح الوطن والمواطن وليست معارضة لمجرد المعارضة.

لم شمل الوفديين

تعتبر أزمة الأصوات المعارضة للسيد البدوي والرافضة له والداعمة للدكتور هاني سري الدين من أهم التحديات التي ستواجه السيد البدوي بعد ترأسه لحزب الوفد ، الأمر الذي سيمثل مشكلة كبيرة له ، تتمثل في ضرورة سعيه إلى لم شمل الوفديين وإنهاء أي خصومة مع المعارضين له من أجل مصلحة حزب الوفد والوفديين.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات حزب الوفد 2026 ، في وقت سابق فوز الدكتور السيد البدوي شحاتة برئاسة حزب الوفد بعد منافسة مع الدكتور هاني سري الدين.

وقالت اللجنة، إن الدكتور السيد البدوي شحاتة حصل على 1302 صوتًا، بينما حصل الدكتور هاني سري الدين على 1294 صوتًا.

وأعلنت اللجنة، أن إجمالي الأصوات 2614، منها 2596 صوت صحيح، و18 صوتاً باطل.

وتأتي انتخابات رئاسة حزب الوفد في إطار سعي الحزب لتجديد دمائه وتعزيز دوره السياسي خلال المرحلة المقبلة، في ظل تحديات سياسية وتنظيمية تشهدها الساحة الحزبية.

وقال الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، إن المرحلة المقبلة ستشهد العمل المشترك من أجل عودة الحزب إلى صدارة المشهد السياسي من جديد، مؤكدًا أن الوفد لن يُبنى وفي النفوس مشاعر انتقام أو تصفية حسابات، وأن التسامح سيكون هو السائد خلال الفترة القادمة.

وأضاف رئيس حزب الوفد، في تصريحات بعد إعلان نتيجة الانتخابات اليوم الجمعة : «بصفتي رئيسًا للحزب، لن أكون أنا أو أقرب المقربين مني أداة لتصفية الحسابات أو الانتقام، جميع الوفديين من انتخبوني ومن لم ينتخبوني، على مسافة واحدة مني.. نحن نريد البناء والسير إلى الأمام».

ووجّه رئيس الوفد الشكر ، إلى أعضاء الحزب الذين حضروا من مختلف المحافظات، مؤكدًا تقديره لمشقة السفر، قائلًا: إن الدافع الذي حرّكهم هو مصلحة الوفد والوطن، معلنًا أن الحزب سيجوب محافظات الجمهورية كافة خلال الفترة المقبلة.

وأكد البدوي، أن المرحلة القادمة ستشهد جمع شمل الوفديين، ووحدة الصف، وإنهاء كافة الخلافات التي من شأنها توتير العلاقة بين أعضاء الحزب، مشددًا على أن التعامل داخل الوفد سيكون بروح الأسرة، ومتعهدًا بأن يكون رئيسًا لكل الوفديين دون أي تفرقة.

وأشار إلى أن الخطاب السياسي لحزب الوفد خلال الفترات الماضية لم يكن معبرًا عن ثوابت وقيم ومبادئ وتاريخ الحزب، موضحًا أن أقل ما يمكن وصفه به أنه «خطاب متخاذل».

وشدد رئيس الوفد، على أن الحزب سيعود لممارسة دوره كمعارضة وطنية، مؤكدًا أن الوفد ليس من أحزاب الموالاة ولن يكون كذلك، مضيفًا: «اسمه حزب الوفد المصري المعارض»، ومبينًا أن المعارضة الليبرالية الرشيدة لا تتصادم مع جهود التنمية، بل تدعمها، ولا تمس الأمن القومي المصري، وإنما تعمل على رفع وعي الشعب ونشر المعلومات الصحيحة.

وأضاف أن جريدة الوفد ستعود منبرًا لنشر الحقيقة، لافتًا إلى أن ردّ الشائعات عبر صحيفة معارضة يحظى بثقة المواطنين ويسهم في مواجهتها.

ودعا البدوي، إلى عقد مؤتمر صحفي يقدّم خلاله اعتذارًا للشعب المصري عن التقصير خلال السنوات الثماني الماضية، قائلًا: «خذلنا الشعب ثماني سنوات انبطاحًا، دون أن يطلب منا أحد هذا الانبطاح»، موضحًا أنه لم يحدد موعد المؤتمر حتى الآن.