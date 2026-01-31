رؤساء أحزاب يهنئون السيد البدوي برئاسة الوفد.. ويؤكدون: نثق في عودة بيت الأمة لدوره القيادي في الحياة الحزبية

بفارق 8 أصوات.. السيد البدوي رئيسا لـ حزب الوفد بـ1302 صوتًا

حزب التجمع يهنئ د. السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق

ناجى الشهابي يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد



هنأ عدد من رؤساء الأحزاب الدكتور السيد البدوي برئاسة حزب الوفد ، وأكدوا أن حزب الوفد كان وسيظل حجر أساس في الحياة الحزبية والسياسية المصرية، وقوة دافعة للحركة الوطنية، بما يمتلكه من تاريخ نضالي ورصيد وطني راسخ.

في البداية تقدّم سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، باسم قيادات وأعضاء الحزب، بخالص التهنئة إلى الدكتور السيد البدوي، بمناسبة فوزه برئاسة حزب الوفد، مؤكدًا تقدير حزب التجمع للدور الوطني والتاريخي الذي لعبه حزب الوفد عبر مسيرته الطويلة في دعم الحركة الوطنية المصرية والدفاع عن الاستقلال والدستور والحياة الحزبية.

وجاء نص البيان على النحو التالي:( الأستاذ الدكتور: السيد البدوي) ..تحية طيبة وبعد،

يسرني، باسم قيادات وأعضاء حزب التجمع، أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة فوزكم برئاسة حزب الوفد العريق، هذا الحزب الوطني الذي شكّل عبر تاريخه الطويل أحد أعمدة الحركة الوطنية المصرية، وحمل على عاتقه الدفاع عن الاستقلال والدستور والحياة الحزبية.

وأضاف: إن الانتخابات التي تابعناها باهتمام تؤكد، بما لا يدع مجالًا للشك، أن الفائز الحقيقي فيها هو حزب الوفد ذاته، بتراثه النضالي العريق، وتاريخه الوطني المشرف، وقدرته الدائمة على تجديد نفسه، والالتفاف حول رموزه وقياداته المنتخبة بإرادة حرة ومسؤولة.

وقال: يبارك حزب التجمع فوزكم المستحق، تقديرًا لدوركم الوطني المعروف، ولما قدمتموه من جهود في قيادة الحزب خلال واحدة من أصعب المراحل التي مرت بها مصر وشعبها، حيث كانت البلاد في أمسّ الحاجة إلى قوى سياسية وطنية تتحلى بالحكمة، وتوازن بين الحفاظ على استقرار الدولة والدفاع عن قيم الديمقراطية والتعددية.

و ثمّن حزب التجمع الدور التاريخي لحزب الوفد في دعم الحياة الحزبية والعمل الوطني المشترك، فإنه يتطلع إلى استمرار التنسيق والحوار بين القوى الوطنية، بما يخدم مصالح الوطن، ويعزز مسار الدولة المدنية الديمقراطية، ويحقق تطلعات الشعب المصري في التقدم والعدالة والحرية.

وتقدّم ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بخالص التهنئة إلى الدكتور السيد البدوي، بمناسبة فوزه برئاسة حزب الوفد، متمنيًا له دوام التوفيق في استكمال مسيرته السياسية وقيادته الوفدية المعروفة.

وأكد الشهابي في بيان له أن حزب الوفد كان وسيظل حجر أساس في الحياة الحزبية والسياسية المصرية، وقوة دافعة للحركة الوطنية، بما يمتلكه من تاريخ نضالي ورصيد وطني راسخ، معربًا عن ثقته في أن يشهد الحزب، في ظل رئاسة الدكتور السيد البدوي، وبما له من خبرة سياسية وتجربة سابقة وقيادة وفدية أصيلة، مرحلة جديدة من استعادة دوره القيادي والتنويري، والمشاركة الفاعلة في تنشيط الحياة الحزبية وتعزيز التعددية السياسية.

وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الأحزاب الوطنية وتغليب العمل المشترك، من أجل دعم الاستقرار السياسي، وتوسيع مساحات الحوار، وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تقوم على التعددية والاحترام المتبادل بين مختلف القوى السياسية.

وأشار الشهابي إلى أهمية تعزيز التعاون الحزبي بين حزب الجيل الديمقراطي وحزب الوفد وكافة الأحزاب الوطنية، والعمل المشترك في القضايا الوطنية الكبرى، بما يخدم مصالح الوطن والمواطن، ويعيد للحياة الحزبية دورها الحقيقي كرافعة أساسية للمشاركة السياسية.

واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن قوة الدولة المصرية من قوة أحزابها الوطنية، وأن عودة حزب الوفد إلى موقعه الطبيعي كقوة قيادية ومؤثرة سيكون لها أثر إيجابي على المشهد السياسي والحزبي المصري بأكمله.