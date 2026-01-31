مجدي مرشد يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد: عودة قوية لبيت الأمة

هنّأ الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ونائب رئيس حزب المؤتمر، الدكتور السيد البدوي بمناسبة فوزه برئاسة حزب الوفد، مؤكدًا أن حزب الوفد يُعد أحد الأعمدة الرئيسية في التاريخ الحزبي والسياسي المصري.

وقال مرشد في بيان له إن حزب الوفد يحتل مكانة خاصة في وجدان المصريين، نظرًا لدوره الوطني الممتد وتاريخه العريق في الدفاع عن قضايا الوطن، معربًا عن ثقته في قدرة القيادة الجديدة على إعادة الحزب إلى مكانته الطبيعية والفاعلة على الساحة السياسية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب أحزابًا قوية وقيادات سياسية تمتلك الخبرة والرؤية، معربًا عن أمله في أن يشهد حزب الوفد عودة قوية تسهم في إثراء الحياة السياسية ودعم مسار الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد وكيل لجنة الصحة أن التنوع الحزبي القوي يمثل ركيزة أساسية للديمقراطية، متمنيًا للدكتور السيد البدوي ولحزب الوفد التوفيق في المرحلة المقبلة بما يخدم الوطن والمواطن