ورش عمل لرفع وعي المربين وتعزيز الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية بأسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على دعم الجهود الرامية إلى تطوير القطاعين الزراعي والحيواني، ورفع وعي المربين بأساليب الإدارة الحديثة والمستدامة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة، بقيادة الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، شاركت في ورشة عمل حول أساسيات التواصل وتغيير السلوك وتعزيز تطبيق الممارسات الجيدة لدى المربين، وذلك ضمن أنشطة مشروع TACLIM المعني بالتصدي لتغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية.

وأشار إلى أن ورشة العمل تناولت استعراض ما تم إنجازه في إطار تنفيذ نموذج الحظيرة النموذجية، وملخص نتائج الزيارات الميدانية، وأبرز أولويات تحسين الممارسات داخل الحظائر، إلى جانب شرح الأسس الفنية لإنشاء الحظيرة النموذجية، من حيث الاتجاهات المناسبة، ووسائل العزل، والسقف، والتهوية، وملحقات الحظيرة، ومناطق التغذية، ومخازن الأعلاف.

كما تضمنت الورشة مناقشة آليات التواصل الفعال مع المربين، وأساليب تغيير السلوك الإيجابي لديهم، مع تسليط الضوء على أبرز معوقات التواصل، ومنها تعدد الرسائل المراد إيصالها، وضعف مصداقية المصدر أحيانًا، وسوء اختيار التوقيت، واستخدام مصطلحات فنية متخصصة قد لا تكون واضحة للمربين. وأضاف المحافظ أنه تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لوضع محاور خطة المتابعة الميدانية للحظائر، وصياغة الرسائل التوعوية المناسبة، بمشاركة الدكتور جمال سيد مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور أحمد هاني، والدكتورة نورا حسن ممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والدكتور محمد، والدكتورة بسمة ممثلين عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمهندس محمد علي ممثل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إلى جانب فرق عمل من إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة، والإدارات الزراعية والبيطرية بمراكز ديروط ومنفلوط وأبوتيج.

وأكد محافظ أسيوط استمرار دعم المحافظة لمثل هذه البرامج التدريبية والتوعوية التي تستهدف تحسين الممارسات الزراعية والحيوانية، وتعزيز قدرة المربين على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يحقق تنمية مستدامة حقيقية على أرض المحافظة.