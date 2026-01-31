قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتابع عمليات التصويت في نقابات المرحلة الثانية
رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا
الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن
الاتحاد الإفريقي يدين هجمات إرهابية في النيجر ويؤكد تضامنه الكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ورش عمل لرفع وعي المربين وتعزيز الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية بأسيوط

ورش عمل لرفع وعي المربين وتعزيز الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية بأسيوط
ورش عمل لرفع وعي المربين وتعزيز الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على دعم الجهود الرامية إلى تطوير القطاعين الزراعي والحيواني، ورفع وعي المربين بأساليب الإدارة الحديثة والمستدامة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع الحيوي. 

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة، بقيادة الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، شاركت في ورشة عمل حول أساسيات التواصل وتغيير السلوك وتعزيز تطبيق الممارسات الجيدة لدى المربين، وذلك ضمن أنشطة مشروع TACLIM المعني بالتصدي لتغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية. 

وأشار إلى أن ورشة العمل تناولت استعراض ما تم إنجازه في إطار تنفيذ نموذج الحظيرة النموذجية، وملخص نتائج الزيارات الميدانية، وأبرز أولويات تحسين الممارسات داخل الحظائر، إلى جانب شرح الأسس الفنية لإنشاء الحظيرة النموذجية، من حيث الاتجاهات المناسبة، ووسائل العزل، والسقف، والتهوية، وملحقات الحظيرة، ومناطق التغذية، ومخازن الأعلاف. 

كما تضمنت الورشة مناقشة آليات التواصل الفعال مع المربين، وأساليب تغيير السلوك الإيجابي لديهم، مع تسليط الضوء على أبرز معوقات التواصل، ومنها تعدد الرسائل المراد إيصالها، وضعف مصداقية المصدر أحيانًا، وسوء اختيار التوقيت، واستخدام مصطلحات فنية متخصصة قد لا تكون واضحة للمربين. وأضاف المحافظ أنه تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لوضع محاور خطة المتابعة الميدانية للحظائر، وصياغة الرسائل التوعوية المناسبة، بمشاركة الدكتور جمال سيد مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور أحمد هاني، والدكتورة نورا حسن ممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والدكتور محمد، والدكتورة بسمة ممثلين عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمهندس محمد علي ممثل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إلى جانب فرق عمل من إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة، والإدارات الزراعية والبيطرية بمراكز ديروط ومنفلوط وأبوتيج. 

وأكد محافظ أسيوط استمرار دعم المحافظة لمثل هذه البرامج التدريبية والتوعوية التي تستهدف تحسين الممارسات الزراعية والحيوانية، وتعزيز قدرة المربين على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يحقق تنمية مستدامة حقيقية على أرض المحافظة.

أسيوط الإنتاج القطاع الحيوي مديرية الزراعة الحظيرة النموذجية تغير المناخ مخازن الأعلاف مدير مديرية الطب البيطري منظمة الأغذية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تنمية الثروة الحيوانية وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

خروج 9 مصابين من مستشفى القصير عقب حادث تصادم بطريق القصير–قفط

حريق

خسائر حريق مخبز بالمنوفية.. تضرر 6 أكشاك وعطل في شبكة المياه

مستشفي بني سويف الجامعي

استخراج الجثة الثانية في حادث انقلاب سيارة بترعة ببني سويف

بالصور

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد