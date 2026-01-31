محافظ أسيوط يناقش إنشاء مأوى للكلاب الضالة وتشغيل معمل ألبان

بحث اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مع مسئولي إحدى الجمعيات التنموية عددًا من الملفات ذات البعد الخدمي والمجتمعي، في مقدمتها إنشاء مأوى للكلاب الضالة وتشغيل معمل الألبان ودعم الحرف اليدوية والتراثية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الجمعية بحي شرق مدينة أسيوط، في إطار خطة المحافظة للتعامل الحضاري والآمن مع هذه القضايا، بما يحافظ على الصحة العامة ويستجيب لمطالب المواطنين.

وقد حضر اللقاء أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط، ونفيسة عبد السلام مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة، إلى جانب نجوى عبد الله رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال، ومحمود الطبري المدير العام للجمعية، وحنان محمد ريادة الأعمال بالجمعية، وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولي الجمعية.

وناقش محافظ أسيوط مقترحا خاصا بتجهيز مأوى للكلاب الضالة بأحد المقرات القديمة التابعة للوحدة المحلية لقرية عرب مطير بمركز الفتح، ليكون منشأة متكاملة لتجميع الكلاب الضالة وتحصينها وتطعيمها وتعقيمها، بما يضمن سلامة المواطنين ويحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة والتعامل الإنساني مع الحيوانات.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المحافظة تتعامل بجدية مع هذا الملف، من خلال تطبيق حلول مستدامة وآمنة تراعي الرفق بالحيوان، وتسهم في الحد من الشكاوى وتقليل المخاطر داخل التجمعات السكنية.

كما تناول اللقاء سبل تشغيل معمل الألبان الكائن بقرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج، عبر تعزيز آليات التعاون المشترك بين الجمعية والمحافظة، بما يضمن إنتاج وتوفير منتجات ألبان بصورة منتظمة وآمنة، دعمًا لمبادرة "كوب لبن لكل طفل"، وتحسين الحالة الغذائية للأطفال، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

في السياق ذاته، جرى بحث مشاركة الجمعية في تشغيل مركز تدريب الحرف اليدوية والتراثية "خان الخليلي"، والذي يعد أحد المشروعات الجديدة الهادفة لإحياء الحرف التقليدية داخل المحافظة، ويجري تجهيز المركز ليكون مساحة تدريبية وعرضية تضم ورشًا للحرف اليدوية ومعرضًا دائمًا لمنتجات الحرفيين، بهدف دعم الصناعات التراثية وتمكين الشباب من تعلم المهن اليدوية، بما يعكس توجه المحافظة نحو تعزيز الهوية الثقافية المحلية وتحويل الموقع إلى نقطة جذب ثقافي وسياحي، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشاد محافظ أسيوط بالدور المجتمعي الفاعل الذي تقوم به الجمعية، مؤكدًا ترحيب المحافظة بكافة الشراكات الجادة التي تقدم خدمات حقيقية تمس احتياجات المواطن الأسيوطي، ومشددًا على أهمية تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المبادرات.