«إتجوزنا عرفي ومش عايز يطلق».. أول تعليق من فتاة دمنهور على واقعة تهديد شاب بعد فسخ خطوبتهما

كشفت فتاة من محافظة البحيرة، تفاصيل واقعة تعرضها للتهديد والابتزاز من شاب بعد فسخ خطوبتهما، مؤكدة أن العلاقة بينهما استمرت لعدة سنوات وانتهت بزواج عرفي دون علم أسرتها.

وقالت الفتاة: إن الشاب تقدم لخطبتها منذ 4 سنوات إلا أن أسرتها رفضت، مشيرة إلى أنها كانت متعلقة به واستمرت العلاقة بينهما حتى أقنعها بالزواج العرفي بعد إلحاح منه.

وأضافت أنها قامت بترك منزل أسرتها والعيش معه، إلا أنها تعرضت للتعدي بالضرب من جانبه ووالده، ما دفعها لترك المنزل والعيش في الشارع لفترة.

وأوضحت أن الشاب أقنعها بالحصول على قرض بقيمة 300 ألف جنيه باسمها من أجل تجهيز شقة الزوجية، إلا أنه انسحب لاحقًا من سداد القرض، مؤكدة أنها لم تكن قادرة على السداد وكانت تخشى الحبس.

وأشارت الفتاة إلى أنها طالبت بفسخ العلاقة، إلا أنه رفض تطليقها عرفيًا، وبدأ في تهديدها بنشر صور وتسجيلات خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإجبارها على العودة أو التنازل عن حقوقها.

وأكدت أنها تقدمت ببلاغ رسمي ضد الشاب تتهمه فيه بالتهديد والابتزاز، مطالبة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتها واسترداد حقوقها