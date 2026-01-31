طفرة وظائف غير مسبوقة في السعودية| ترجمة مباشرة لمخرجات مؤتمر سوق العمل الدولي

قال جمال الوصيف مراسل القاهرة الإخبارية من الرياض، إن سوق العمل في المملكة العربية السعودية يشهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة في عدد الوظائف المطروحة، مؤكدًا أن هذه الطفرة تمثل ترجمة فعلية لرؤية مؤتمر سوق العمل الدولي الذي اختتمت فعالياته مؤخرًا في الرياض، بمشاركة نحو 40 وزيرًا وأكثر من 20 ألف مشارك ومختص في شؤون سوق العمل.

وأوضح «الوصيف» أن المؤتمر أسفر عن الإعلان عن قرابة 4200 وظيفة جديدة في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص استحوذ على النصيب الأكبر من هذه الفرص، في ظل نمو متسارع يشهده خلال الفترة الماضية، وتكامل واضح بين مختلف القطاعات الاقتصادية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن المؤتمر الصحفي الحكومي الذي أُطلقت خلاله الرؤية الوطنية للاستثمار، بحضور وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، كشف عن نمو ملحوظ في سوق الاستثمار وجذب متزايد للمستثمرين من الخارج، مع تنوع في قطاعات الاستثمار وطرح ما يقرب من 1000 فرصة ومشروع استثماري واعد، ما ينعكس مباشرة على زيادة عدد الوظائف وتنوعها.

وأضاف «الوصيف» أن من أبرز محاور مؤتمر سوق العمل الدولي التركيز على تنمية الكفاءات الوطنية، إلى جانب نقل الخبرات الأجنبية إليها عبر الانسجام والتناغم بين سوق العمل المحلي والعالمي، وهو ما يعزز استدامة النمو الوظيفي ويرفع من جودة الفرص المتاحة للمواطنين.