رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتابع عمليات التصويت في نقابات المرحلة الثانية
رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا
الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن
الاتحاد الإفريقي يدين هجمات إرهابية في النيجر ويؤكد تضامنه الكامل
طفرة وظائف غير مسبوقة في السعودية| ترجمة مباشرة لمخرجات مؤتمر سوق العمل الدولي

إسراء صبري

قال جمال الوصيف مراسل القاهرة الإخبارية من الرياض، إن سوق العمل في المملكة العربية السعودية يشهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة في عدد الوظائف المطروحة، مؤكدًا أن هذه الطفرة تمثل ترجمة فعلية لرؤية مؤتمر سوق العمل الدولي الذي اختتمت فعالياته مؤخرًا في الرياض، بمشاركة نحو 40 وزيرًا وأكثر من 20 ألف مشارك ومختص في شؤون سوق العمل.

وأوضح «الوصيف» أن المؤتمر أسفر عن الإعلان عن قرابة 4200 وظيفة جديدة في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص استحوذ على النصيب الأكبر من هذه الفرص، في ظل نمو متسارع يشهده خلال الفترة الماضية، وتكامل واضح بين مختلف القطاعات الاقتصادية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن المؤتمر الصحفي الحكومي الذي أُطلقت خلاله الرؤية الوطنية للاستثمار، بحضور وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، كشف عن نمو ملحوظ في سوق الاستثمار وجذب متزايد للمستثمرين من الخارج، مع تنوع في قطاعات الاستثمار وطرح ما يقرب من 1000 فرصة ومشروع استثماري واعد، ما ينعكس مباشرة على زيادة عدد الوظائف وتنوعها.

وأضاف «الوصيف» أن من أبرز محاور مؤتمر سوق العمل الدولي التركيز على تنمية الكفاءات الوطنية، إلى جانب نقل الخبرات الأجنبية إليها عبر الانسجام والتناغم بين سوق العمل المحلي والعالمي، وهو ما يعزز استدامة النمو الوظيفي ويرفع من جودة الفرص المتاحة للمواطنين.

الرياض السعودية المملكة العربية السعودية مؤتمر سوق العمل الدولي

