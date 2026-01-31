الكاتبة التشيكية تريزا بوتشوكو: معرض القاهرة للكتاب تجربة ملهمة تعكس شغف المصريين بالثقافة

قالت الكاتبة التشيكية تريزا بوتشوكو إن مشاركتها في الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب كانت تجربة ملهمة ومبهرة، مؤكدة أن أجواء المعرض سحرتها بحجمه الكبير وكثافة الحضور واهتمام القرّاء الحقيقي بالأدب، وهو ما يعكس المكانة الراسخة للثقافة في المجتمع المصري.

وأوضحت بوتشوكو، خلال لقائها عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أكثر ما لفت انتباهها هو التفاعل اللافت للزوار مع الكتب الأدبية، مشيرة إلى أن القرّاء يتصفحون الأعمال بحب وعشق حقيقي، ما يعكس علاقة خاصة تجمعهم بالكتاب والأدب.

وأكدت أن الأدب يُعد من أفضل وسائل التواصل بين الشعوب والدول المختلفة، لما يمتلكه من قدرة على التعبير عن مصائر البشر وحياتهم عبر الثقافات المتنوعة، معتبرة أن الكتابة تشكل جسرًا إنسانيًا عابرًا للحدود.

وأضافت أن الأدب يمنح الناس فرصة حقيقية لفهم بعضهم البعض، حتى مع اختلاف اللغات والبيئات، لأنه يتناول جوهر الإنسان ومشاعره وتجربته في الحياة.

وعن روايتها «الحياة رائعة»، التي تُرجمت إلى اللغة العربية، أوضحت «بوتشوكو» أنها لا تقدم رسالة مباشرة بقدر ما تنقل مشاعر إنسانية مشتركة، مؤكدة أن البشر، مهما اختلفت بلدانهم، يعيشون المشاعر ذاتها من فرح وحزن وتعقيدات في العلاقات الأسرية.

وأشارت إلى أن الرواية تتضمن قصصًا شخصية عن الأطفال، وعن والدتها التي عانت من المرض وما صاحبه من تغيّر في شخصيتها، موضحة أن العمل الأدبي يعكس محاولتها لفهم عالم والدتها الخاص والتخفيف من معاناتها الإنسانية.

