الإنقاذ النهري يواصل البحث عن جثمان صغير سقط في ترعة بالبحيرة

تكثف فرق الإنقاذ النهري بالاشتراك مع أهالي قرية الصواف التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة والقرى المجاورة، اليوم السبت 31 يناير، عمليات البحث لليوم الرابع على التوالي عن جثمان صغير، سقط في مياه ترعة الرياح البحيري أثناء بحثه عن الكرة.

ولقي صغير مصرعه غرقا، قبل 4 أيام، جراء سقوطه في مياه ترعة الرياح البحيري بمركز كوم حمادة، أثناء بحثه عن الكرة بمياه الترعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بغرق طفل بمياه ترعة الرياح البحيري بجوار قرية الصواف، التابعة لذات المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وسيارة إسعاف، إلى مكان الواقعة، وتبين من الانتقال والفحص أثناء قيام عبدالرحمن محمد عوض، 11 سنة، مقيم قرية الصواف، بالبحث عن الكرة في مياه ترعة الرياح البحيري، اختل توازنه وسقط بالمياه وغرق لعدم إجادته السباحة.