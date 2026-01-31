طوق نجاة في برد الشتاء.. فريق "التدخل السريع" يكثف حملاته الليلية لإنقاذ المواطنين بلا مأوى

أكد محمد يوسف، رئيس التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، أن مايا مرسي وزيرة التضامن وجهت بسرعة التدخل السريع على مستوى الجمهورية والتعامل مع الحالات في الشارع من الأطفال والكبار لإنقاذهم من الأجواء الباردة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سارة مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزيرة وجهت بزيادة هذه الحملات ليلا لأن الجو يكون أكثر برودة وبالتالي نسبة تعرضهم للخطر أكثر.

وتابع أن فريق التدخل السريع موجود في كل المحافظات وهم عاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها ومعهم سيارات لتنفيذ الحملات، لافتا إلى أنه يتم نقل الأشخاص إلى أماكن متنوعة مثل المستشفيات لو كانت تحتاج لذلك، وبعض الحالات يتم إيداعها في دور الرعاية الاجتماعية لو مناسبة للسن.