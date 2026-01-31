التضامن تنظم زيارة ميدانية لأبناء جمعية «قلوب الخير» إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب

نظّمت وزارة التضامن الاجتماعي زيارة ميدانية لأبناء جمعية “قلوب الخير” بالفيوم إلى فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير 2026.

وتأتي الزيارة ضمن حزمة من الأنشطة الدامجة التي تنفذها الوزارة لفتح آفاق المشاركة الثقافية أمام الأبناء من ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرصة أمامهم للتفاعل المباشر مع الفعاليات المعرفية والتعليمية في واحدة من أكبر التظاهرات الثقافية بالمنطقة.

وتضمنت الزيارة جولة داخل جناح وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يضم جناحًا متكاملًا للأطفال، حيث شارك الأبناء بفاعلية في الأنشطة الترفيهية والتعليمية المقدمة، تحت إشراف متخصصين من الإدارة العامة للخدمات التأهيلية.

وعرض الأبناء منتجاتهم اليدوية داخل جناح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالمعرض، الأمر الذي أسعد الأبناء من ذوي الإعاقة البصرية.

وتشارك وزارة التضامن الاجتماعي بجناح متميز ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، يعكس توجه الدولة نحو الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يضم ركنًا مخصصًا لهم، يشمل عرض منتجات مراكز التأهيل، وتقديم نماذج وتجارب ملهمة، وإتاحة كتب بطريقة برايل ونسخ صوتية، وشرحًا تفاعليًا بلغة برايل، فضلًا عن منصة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، ونقطة متخصصة للاستعلام والرد على استفسارات المواطنين، تأكيدًا على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المعرفة والمشاركة المجتمعية.