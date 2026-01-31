حبس محام 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في التشهير بكامل الوزير وهاني سامح

عاقبت محكمة الجنح الاقتصادية، بحبس محامي 6 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه بتهمة سب الوزير كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمحامي هاني سامح، وذلك على خلفية إدانته بجرائم السب والقذف والتطاول والإساءة عبر وسائل التواصل، وتعمد الإزعاج عبر وسائل الاتصال.

وقال المحامي هاني سامح، أن محكمة جنح القاهرة الاقتصادية أصدرت حكمها بحبس محامي 6 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه.

وتضمن الحكم إدانة المتهم بالتطاول على كل من الوزير كامل الوزير، والدكتور هاني سامح، وإساءة السمعة والتشهير بهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يعد جرائم معاقبًا عليها قانونًا.

وكانت التحقيقات قد أكدت ارتكاب المتهم للوقائع المنسوبة إليه، استنادًا إلى فحص فني دقيق أجرته الجهات المختصة، والذي كشف عن استخدامه لوسائل تقنية المعلومات في نشر محتوى مسيء يهدف إلى الإزعاج والتشهير بالمجني عليهم، وهو ما استندت إليه المحكمة في إصدار حكمها وفقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.