الرئيس السيسي : الحلول الدبلوماسية السبيل الأمثل لتسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية
بشأن الأزمة الإيرانية.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية بالمنطقة
أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لا تضع برامج تدريبات الأوقاف أو الخارجية أو القضاة
أبو الغيط: لا يجب السماح للاحتلال الإسرائيلي بعرقلة المرحلة الثانية من خطة السلام
حبس محام 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في التشهير بكامل الوزير وهاني سامح
حريق هائل بمصنع الجبس بمدينة أبوزنيمة .. صور
أحمد موسى: أبو العينين يشيد بالأداء الرجولي والبطولي للاعبي منتخب مصر لكرة اليد
أسهل طريقة لاستخراج جواز السفر لأول مرة
في ظل تهديدات ترامب والانفجارات الغامضة .. إيران تشير إلى استعدادها للتفاوض
قطاع الأعمال: غزل المحلة تقترب من الانطلاق الكامل.. صور
أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر
أحمد موسى عن تسليم مدبولي عقود شقق لأهالينا بالمنيا: كانوا عايشين في بلوكات والخدمات مشتركة
حوادث

حبس محام 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في التشهير بكامل الوزير وهاني سامح

كامل الوزير
كامل الوزير
رامي المهدي

عاقبت محكمة الجنح الاقتصادية، بحبس محامي 6 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه بتهمة سب الوزير كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمحامي هاني سامح، وذلك على خلفية إدانته بجرائم السب والقذف والتطاول والإساءة عبر وسائل التواصل، وتعمد الإزعاج عبر وسائل الاتصال.

وقال المحامي هاني سامح، أن محكمة جنح القاهرة الاقتصادية أصدرت حكمها بحبس محامي 6 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه.

وتضمن الحكم إدانة المتهم بالتطاول على كل من الوزير كامل الوزير، والدكتور هاني سامح، وإساءة السمعة والتشهير بهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يعد جرائم معاقبًا عليها قانونًا.

وكانت التحقيقات قد أكدت ارتكاب المتهم للوقائع المنسوبة إليه، استنادًا إلى فحص فني دقيق أجرته الجهات المختصة، والذي كشف عن استخدامه لوسائل تقنية المعلومات في نشر محتوى مسيء يهدف إلى الإزعاج والتشهير بالمجني عليهم، وهو ما استندت إليه المحكمة في إصدار حكمها وفقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كامل الوزير المحامي أشرف نبيل

