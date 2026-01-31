حريق هائل بمصنع الجبس بمدينة أبوزنيمة .. صور

شب حريق هائل بمصنع الجبس بمدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، وانتقلت الحماية المدنية للسيطرة على الحريق .



فوجئ أهالي مدينة أبوزنيمة، والمسافرين عبر الطريق الدولي الساحلي بجنوب سيناء يتصاعد ألسنة النيران من مصنع الجبس بمدخل المدينة ، وعلى الفور جرى إبلاغ الجهات الأمنية.



وتلقى مدير أمن جنوب سيناء، إشارة تفيد اشتعال النيران بمصنع الجبس في منطقة

بمدخل مدينة أبوزنيمة، وعلى الفور انتقل المسئولين لموقع الحريق.



كما جرى الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

واكد شهود عيان ان الدخان غطى الطريق الدولي بالكامل، وأدى إلى حجب الرؤية في بعض المناطق.



ويقوم رجال الحماية المدينة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بجهود كبيرة، للسيطرة على الحريق واخماده.