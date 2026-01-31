قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائد الجيش الإيراني يحذر من أي هجوم ويؤكد أن بلاده في حالة تأهب قصوى
الأهلي يحتفي بمهاجمه الجديد الأنجولي يلسين كامويش في معقل الأساطير
مصطفى محمد أساسيا.. تشكيل نانت ضد لوريان في الدوري الفرنسي
دفاع وهجوم ووسط.. 6 نجوم سوبر.. صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن صفقة كامويش
محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1٪
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح في هذه المناطق
ويتكوف بعد اجتماعاته مع مبعوث بوتين: روسيا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا
يناقشه البرلمان الأسبوع الجاري.. شروط جديدة للقيد بنقابة المهن الرياضية| تفاصيل
المبعوث الرئاسي الروسي الخاص يصل إلى ولاية ميامي الأمريكية
بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إقبال كبير من المحامين فى أسوان للمشاركة بالعملية الانتخابية للنقابة

نقابة المحامين
نقابة المحامين
محمد عبد الفتاح

شهدت انتخابات نقابة المحامين فى محافظة أسوان إقبالاً كبيراً قبل دقائق من غلق أبواب التصويت حيث توافد على مختلف المقار واللجان الانتخابية للمشاركة فى العملية الانتخابية، وسط أجواء اتسمت بالحماس والالتزام.

وجاء هذا الإقبال في إطار حرص المحامين على ممارسة حقهم النقابي، والمشاركة في اختيار نقيب المحامين، ونقيب الشباب، وأعضاء مجلس النقابة، حيث استمرت عملية التصويت بسلاسة وانتظام، مع تواجد القائمين على اللجان لتنظيم دخول الناخبين وتيسير الإجراءات ، وما أعقبها من بدء أعمال الفرز بعد غلق اللجان.

وكان قد تم تحت إشراف قضائي كامل ووسط إقبال من أعضاء الجمعية العمومية انطلقت اليوم السبت انتخابات نقابة المحامين داخل جميع محاكم محافظة أسوان وذلك ضمن المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين على مستوى الجمهورية .

نقابة المحامين 

وتشهد انتخابات نقابة المحامين الفرعية في أسوان التنافس بين 4 أشخاص مرشحين على مقعد النقيب ، وهم محمد أحمد عرابى ، وحمدى محمد الحرزاوى ، وسيد حجاجي عبدالجليل وشهرته سيد العسيرى ، ومصطفى عبد الله أحمد ، وشهرته مصطفى عبد الله .

بينما يتنافس على مقاعد أعضاء النقابة عدد 21 عضوا على مستوى 5 محاكم جزئية داخل المحافظة ، وتضم 6 أعضاء داخل محكمة أسوان الجزئية ، و4 أعضاء داخل محكمة إدفو الجزئية ، و4 أعضاء داخل محكمة نصر النوبة الجزئية ، و4 أعضاء داخل محكمة كوم أمبو الجزئية ، و3 أعضاء داخل محكمة دراو الجزئية.

نقابة المحامين

مرماح الخيول.. مهرجان وتراث شعبى أصيل بقرية الكوبانية فى أسوان | شاهدمرماح الخيول.. مهرجان وتراث شعبى أصيل بقرية الكوبانية فى أسوان | شاهد

أسوان مقصد السائحين.. أسعار الرحلات النيلية اليوم السبت 31-1-2026أسوان مقصد السائحين.. أسعار الرحلات النيلية اليوم السبت 31-1-2026

فيما يتنافس على مقعد نقيب الشباب عدد 9 محامين وهم : أحمد جمال الدين حسين محمد، وشهرته أحمد الديب ، والحسن أحمد قرشاوى على ، وشهرته حسن قرشاوى ، وطه عادل الطاهر محمد ، وشهرته طه المرورى ، وعبدالرحمن مصطفى حسين حامد الديب ، وشهرته عبد الرحمن الديب ، ومحمد أحمد الصادق جاد ، وشهرته محمد أحمد الصادق ، ومحمد أحمد علي علي ، وشهرته محمد الإبيارى ، ومحمد عادل عثمان، محمد العقباوى ، ومحمد عبدالباسط عوض ، ومحمد عبد الرحمن محمد محجوب ، وشهرته محمد محجوب.

هذا وقد بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحاً لإنتخابات نقابة المحامين داخل عدد 5 مقرات انتخابية ، وهى لجنة رئيسية بمحكمة أسوان الابتدائية ، و4 لجان فرعية بالنقابات فى دراو وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية خلال حضور الندوة

المفتي: المحافظة على اللغة العربية محور أصيل في أي نقاش علمي جاد يتعلق بالعلوم الشرعية

د. نظير عياد

المفتي: نداء أهل القِبلة لا يلغي المذاهب ولا يصهرها بل يقر التعدد

جناح الأزهر بمعرض الكتاب

رضا عبدالواجد: الشائعات أخطر تحديات المنصات الرقمية والوعي المجتمعي خط الدفاع الأول

بالصور

أخطاء شائعة نرتكبها عند شرب الماء.. تضر صحتك دون أن تشعر

أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء
أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء
أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد