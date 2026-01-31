إقبال كبير من المحامين فى أسوان للمشاركة بالعملية الانتخابية للنقابة

شهدت انتخابات نقابة المحامين فى محافظة أسوان إقبالاً كبيراً قبل دقائق من غلق أبواب التصويت حيث توافد على مختلف المقار واللجان الانتخابية للمشاركة فى العملية الانتخابية، وسط أجواء اتسمت بالحماس والالتزام.

وجاء هذا الإقبال في إطار حرص المحامين على ممارسة حقهم النقابي، والمشاركة في اختيار نقيب المحامين، ونقيب الشباب، وأعضاء مجلس النقابة، حيث استمرت عملية التصويت بسلاسة وانتظام، مع تواجد القائمين على اللجان لتنظيم دخول الناخبين وتيسير الإجراءات ، وما أعقبها من بدء أعمال الفرز بعد غلق اللجان.

وكان قد تم تحت إشراف قضائي كامل ووسط إقبال من أعضاء الجمعية العمومية انطلقت اليوم السبت انتخابات نقابة المحامين داخل جميع محاكم محافظة أسوان وذلك ضمن المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين على مستوى الجمهورية .

وتشهد انتخابات نقابة المحامين الفرعية في أسوان التنافس بين 4 أشخاص مرشحين على مقعد النقيب ، وهم محمد أحمد عرابى ، وحمدى محمد الحرزاوى ، وسيد حجاجي عبدالجليل وشهرته سيد العسيرى ، ومصطفى عبد الله أحمد ، وشهرته مصطفى عبد الله .

بينما يتنافس على مقاعد أعضاء النقابة عدد 21 عضوا على مستوى 5 محاكم جزئية داخل المحافظة ، وتضم 6 أعضاء داخل محكمة أسوان الجزئية ، و4 أعضاء داخل محكمة إدفو الجزئية ، و4 أعضاء داخل محكمة نصر النوبة الجزئية ، و4 أعضاء داخل محكمة كوم أمبو الجزئية ، و3 أعضاء داخل محكمة دراو الجزئية.

فيما يتنافس على مقعد نقيب الشباب عدد 9 محامين وهم : أحمد جمال الدين حسين محمد، وشهرته أحمد الديب ، والحسن أحمد قرشاوى على ، وشهرته حسن قرشاوى ، وطه عادل الطاهر محمد ، وشهرته طه المرورى ، وعبدالرحمن مصطفى حسين حامد الديب ، وشهرته عبد الرحمن الديب ، ومحمد أحمد الصادق جاد ، وشهرته محمد أحمد الصادق ، ومحمد أحمد علي علي ، وشهرته محمد الإبيارى ، ومحمد عادل عثمان، محمد العقباوى ، ومحمد عبدالباسط عوض ، ومحمد عبد الرحمن محمد محجوب ، وشهرته محمد محجوب.

هذا وقد بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحاً لإنتخابات نقابة المحامين داخل عدد 5 مقرات انتخابية ، وهى لجنة رئيسية بمحكمة أسوان الابتدائية ، و4 لجان فرعية بالنقابات فى دراو وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو.