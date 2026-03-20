تسنيم: الهجوم الأمريكي على بندر لنجة دمر 16 سفينة تجارية

أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية تدمير 16 سفينة تجارية إيرانية في هجوم أمريكي إسرائيلي على ميناء بندر لنجة.

وكانت شركة أمبري للأمن البحري، ذكرت أن هناك ضربة أمريكية إسرائيلية استهدفت ميناء بندر لنجة في إيران ولا تقارير عن إصابات أو أضرار بالسفن التجارية.

كما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن مسؤول استخبارات قوات التعبئة الشعبية العمید إسماعيل أحمدي قُتل خلال الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قائد الباسيج غلام رضا سليماني.

ومنذ قليل؛ أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة 67 من "وعد صادق 4" بصواريخ بالستية وانشطارية نحو الكيان والقواعد الأمريكية في المنطقة.