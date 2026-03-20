بصواريخ بالستية وانشطارية.. إيران تطلق الموجة 67 من وعد صادق 4

أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة 67 من "وعد صادق 4" بصواريخ بالستية وانشطارية نحو الكيان والقواعد الأمريكية في المنطقة.

وقال الحرس الثوري في بيان له: استهدفنا قاعدة "علي السالم" (الكويت) وقيادة الطائرات المسيّرة الجوية والفضائية وعنابر صيانة الطائرات ومستودعات المعدات.

وأضاف البيان الإيراني: استهدفنا 4 رادارات إنذار مبكر للدفاع الصاروخي ومواقع تجمع الأمريكيين في "قاعدة الوفا" بصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى.

وتابع البيان : استهدفنا بشكل مؤثر مراكز الأقمار الصناعية والرادارات والدفاع الجوي في وسط وجنوب وشمال الكيان.

وختم الحرس الثوري ييانه قائلا : تم تنفيذ الموجة 67 من عملية "وعد صادق 4" تحية لروح الشهيد نائيني والشهداء الأبرار.