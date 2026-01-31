قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز يعكس روح العزيمة .. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
الدوري الإسباني .. أوساسونا يقلب الطاولة على فياريال فى الشوط الأول
بعد إزالة كوبري الموت| محافظ القاهرة: تحويل السيدة عائشة إلى منطقة سياحية
مسؤولون إسرائيليون ينفون أي صلة بانفجارات داخل إيران
إبراهيم شير: طهران تعتبر الحرب أقل كلفة من الاتفاق مع واشنطن
مضيق هرمز على صفيح ساخن.. مناورات إيرانية وحشد أمريكي في لعبة استعراض القوة
هاني سري الدين يعلن التقدم بطلب رسمي لإعادة فرز بعض اللجان يدويًا في انتخابات الوفد
32 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة
أرسنال يتقدم بثنائية على ليدز في الشوط الأول بالبريميرليج
محافظ مطروح يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1%
إحالة 31 متهمًا لمحكمة الجنح في واقعة مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية للغات
القرار اتاخد في الطيارة: الأهلي: لاتراجع عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اختيار الأسرة المثالية لعام 2026 في أسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

انعقدت اللجنة المحلية المشكلة بقرار وتصديق من محافظ أسوان لإختيار الأسرة المثالية لعام 2026، وذلك بقاعة جمعية الهلال الأحمر المصرى بأسوان ، وترأس أعمال اللجنة محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسوان ، وبعضوية نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين تم ترشيحهم وفقاً للقرار المعتمد من وزيرة التضامن الإجتماعى.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المشتركة لتعزيز قيم الأسرة المصرية الأصيلة، ودعم نموذج العائلة السعيدة بإعتباره الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك وقادر على تحقيق التنمية المستدامة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وبإشراف رئيس الإدارة المركزية للأسرة والطفولة. 

وقد ناقشت اللجنة ملفات الأسر المتقدمة ، وتم مراجعة المعايير المعتمدة ، وتم إختيار الأسرة المثالية لهذا العام ، وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية. 

الاسرة المثالية 

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الدولة المصرية تولى إهتماماً بالغاً بالأسرة بإعتبارها نواة المجتمع ، وأن إختيار الأسرة المثالية لا يقتصر على التكريم الرمزى ، بل يهدف إلى إبراز النماذج الإيجابية التى تمثل قدوة حقيقية فى العطاء والتماسك ، وتحمل المسؤولية بما يسهم فى ترسيخ القيم الأخلاقية والإجتماعية داخل المجتمع.

وأشار بأن المحافظة تدعم كافة المبادرات التي تستهدف تعزيز الإستقرار الأسرى وتمكين الأسرة المصرية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030، ولاسيما أن الأسرة الواعية والمتماسكة تمثل خط الدفاع الأول فى مواجهة التحديات المجتمعية ، وبناء أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة فى مسيرة التنمية والبناء.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزير الإسكان يتفقد مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية والمداخل بمدينة الشيخ زايد

اقتصاد

الرئيس السيسي يطمئن المصريين بشأن الوضع الداخلي.. تحسن اقتصادي وفرص استثمار واعدة .. نواب: رسالة ثقة للمستثمرين

جانب من الجولة

وزير الإسكان يتفقد مشروع رفع كفاءة محطة تنقية مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد

بالصور

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

فيديو

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد