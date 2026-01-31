اختيار الأسرة المثالية لعام 2026 في أسوان

انعقدت اللجنة المحلية المشكلة بقرار وتصديق من محافظ أسوان لإختيار الأسرة المثالية لعام 2026، وذلك بقاعة جمعية الهلال الأحمر المصرى بأسوان ، وترأس أعمال اللجنة محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسوان ، وبعضوية نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين تم ترشيحهم وفقاً للقرار المعتمد من وزيرة التضامن الإجتماعى.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المشتركة لتعزيز قيم الأسرة المصرية الأصيلة، ودعم نموذج العائلة السعيدة بإعتباره الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك وقادر على تحقيق التنمية المستدامة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وبإشراف رئيس الإدارة المركزية للأسرة والطفولة.

وقد ناقشت اللجنة ملفات الأسر المتقدمة ، وتم مراجعة المعايير المعتمدة ، وتم إختيار الأسرة المثالية لهذا العام ، وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية.

الاسرة المثالية

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الدولة المصرية تولى إهتماماً بالغاً بالأسرة بإعتبارها نواة المجتمع ، وأن إختيار الأسرة المثالية لا يقتصر على التكريم الرمزى ، بل يهدف إلى إبراز النماذج الإيجابية التى تمثل قدوة حقيقية فى العطاء والتماسك ، وتحمل المسؤولية بما يسهم فى ترسيخ القيم الأخلاقية والإجتماعية داخل المجتمع.

وأشار بأن المحافظة تدعم كافة المبادرات التي تستهدف تعزيز الإستقرار الأسرى وتمكين الأسرة المصرية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030، ولاسيما أن الأسرة الواعية والمتماسكة تمثل خط الدفاع الأول فى مواجهة التحديات المجتمعية ، وبناء أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة فى مسيرة التنمية والبناء.