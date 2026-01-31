محافظ أسوان يشيد بالمشاركة المتميزة الأولى لفرع مكتبة مصر العامة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمشاركة المتميزة الأولى لفرع مكتبة مصر العامة بالمحافظة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب وذلك من خلال أنشطة المكتبة المتنقلة .

وأكد المحافظ على أهمية الدور التنويرى والثقافى الذى تقوم به مكتبة مصر العامة بأسوان ، والتى أصبحت مركزاً رائداً لنشر الثقافة والمعرفة ، ومقصداً هاماً للأسر والأطفال والشباب بفضل ما تقدمه من مبادرات رائدة تساهم فى دعم العملية التعليمية ، وصقل المواهب ، وتنمية مهارات التفكير والإبداع.

مكتبة مصر العامة

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نهلة الأنصارى مدير المكتبة بأنه فى ظل الدعم والمساندة المستمرة من محافظ أسوان لكافة أنشطة وجهود المكتبة فقد تم المشاركة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بحضور السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، وأيضاً إدارة صندوق مكتبات مصر العامة ، وتم تقديم باقة متنوعة من الورش والأنشطة والأشغال اليدوية التى تبرز التراث الأسوانى والنوبى الأصيل ، فضلاً عن قيام فرقة كورال المكتبة بتقديم عروض مميزة من الإنشاد الدينى والأغانى النوبية على مسرح المعرض مما عكس تراث أسوان العريق وأبهرت جمهور الحضور.

وأشارت بأن الورش شملت الطمى الأسوانى والفوم والرسم والتلوين على الوجوه والحكى بالعرائس ومعرض للأشغال اليدوية المستوحاه من التراث الأسوانى والنوبى ، وتم تنفيذ العروض فى أجواء ثقافية وفنية مميزة ، وهو ما لاقى إقبالاً واسعاً إقبالًا وإستحسان وإشادة من رواد المعرض تأكيداً على الدور المجتمعى والثقافى للمكتبة.