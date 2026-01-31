قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا
محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دون إعلان نسبة النجاح
محافظات

تموين أسوان: ضبط وتحرير 104 محاضر مخالفة متنوعة بالمخابز البلدية والأسواق

محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نتائج الحملات التموينية للتفتيش والمراقبة وفرض الانضباط داخل مختلف الأسواق والمخابز ومنافذ البيع، والتي تنفذها أجهزة مديرية التموين بالتنسيق مع اللجان المشتركة المختصة.

وشدد المحافظ على عدم التهاون والتصدى بكل حزم مع أى حالات تلاعب بالأسعار أو إستغلال لاحتياجات المواطنين، مع استمرار التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية من أجل تكثيف الحملات المكبرة للسيطرة على الأسواق ومنع الغش والاحتكار والحفاظ على أمن المواطن الغذائي وضمان استقرار السوق المحلية وتوافر السلع الأساسية بالجودة المطلوبة والسعر المناسب.

من جانبه، أوضح المهندس محمد أبو الحسن، مدير التموين، أنه تنفيذاً لتكليفات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والتعليمات المتواصلة من الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، واصلت مديرية التموين حملاتها المكبرة للمرور على الأسواق والمخابز والمجمعات الاستهلاكية بمختلف المراكز والمدن، وذلك لضمان جودة الخبز المدعم وانضباط حركة الأسعار وتوافر السلع بالمنافذ المختلفة.

وقال إن الحملات خلال الأسبوعين الماضيين أسفرت عن تحرير 104 محاضر مخالفة شملت 73 مخالفة فى مجال المخابز البلدية تتعلق بنقص وزن الخبز وعدم مطابقة المواصفات، والتوقف عن الإنتاج رغم توافر الرصيد، والتصرف فى كميات من الدقيق، وعدم الإعلان عن الأسعار أو استخراج الشهادات الصحية، إلى جانب ضبط 29 مخالفة فى مجال الأسواق تضمنت سلعا غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومحاضر تجميع الدقيق والتلاعب بالأنشطة التموينية.

وأضاف مدير التموين بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مختلف المحاضر المحررة والمخالفات المرصودة، وبالتوازى يتم استمرار التعاون مع الجهات المعنية لتنظيم المزيد من الحملات المشتركة لتفعيل الرقابة ومواجهة أى مخالفات أو تجاوزات تمس صحة وسلامة المواطنين أو حقوقهم التموينية ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

