صباح الغد.. سيناريو تجربة الطوارئ العملية للتدريب على خطط الطوارئ بمطار أسوان الدولي

يشهد مطار أسوان الدولى صباح غداً الأحد سيناريو تجربة الطوارئ العملية متسعة النطاق التى يتم تنفيذها بمطار أسوان الدولى للسيطرة على حادث طائرة داخل المطار للتدريب على خطط الطوارئ تفعيلاً لتعليمات منظمة الطيران المدنى الدولى ( ICAO ) ، والإلتزام بتعليمات سلطة الطيران المدنى المصرى بالتخطيط لخطة طوارئ المطار.

ويأتى ذلك إستكمالاً لجهود أجهزة الدولة ، وبالتعاون بين وزارة الطيران المدنى ومحافظة أسوان والجهات المختلفة للتعامل السريع مع أى أحداث طارئة أو أزمات.

سيناريو

ويرتكز ذلك على تفعيل وإختبار خطة الطوارئ وإدارة الأزمات للمطار وزيادة القدرة على مواجهة مختلف الحالات والأحداث الطارئة بكفاءة ، وتحقيق التكامل بالتعاون المستمر بين مختلف الإدارات العاملة بالمطار والجهات المعنية بإدارة الأزمات خارج المطار كفريق عمل واحد ، والوقوف على نقاط القوة لتدعيمها ونقاط الضعف لتلافى أوجه القصور بها.

وتقليل زمن الإستجابة وتحقيق الإستعداد المبكر وسرعة إحتواء الأزمة والسيطرة على الحدث ، مع تأهيل الكوادر المختلفة ، وتوجيه المهارات بجميع التخصصات من خلال الإستخدام الأمثل للمعدات والموارد المتاحة بالمطار ، وبالتنسيق المستمر والمباشر مع الجهات المعنية ، وتبادل الخبرات وخلق روح التعاون والشعور بالمسئولية بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات ، ونشر المزيد من الوعى وإكتساب العديد من المهارات المتنوعة.