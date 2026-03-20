أحمد الطيب يتوقع نتائج مباريات الدوري القادمة.. تفاصيل

كشف أحمد الطيب المعلق الرياضي عن توقعاته لـ نتائج مباريات الفرق المصرية القادمة في الدوري الممتاز.

مباريات الدوري المصري

وكتب أحمد الطيب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"المصرى سيتعادل ويتأهل وبيراميدز سيفوز بفارق هدفين ويتأهل والزمالك سيفوز بفارق هدف واحد ويتأهل والأهلى سيفوز بفارق أربعة اهداف و يتأهل والله أعلم".

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره إنبى فى نصف نهائى كأس مصر، على ملعب بتروسبورت.

تنطلق مباراة بيراميدز نظيره انبى الجمعة 3 إبريل فى تمام الساعه الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان فريق زد قد حسم بطاقة التأهل لنهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وينتظر زد الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي فى نصف النهائي كأس مصر المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل.

وتقام نهائي كاس مصر يوم 10 مايو 2026