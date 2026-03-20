عيدية بالدولار.. ناصر منسي يحتفل مع زوجته بعيد الفطر المبارك

أحتفل اللاعب ناصر منسي نجم الزمالك بأول أيام عيد الفطر المبارك.

وظهر ناصر منسي في الصور بالجلباب الابيض رفقة زوجته ، بعدية بالدولار احتفالاً بالعيد.

وكان قد كشف الإعلامي مينا ماهر عن إقتراب مشاركة ناصر منسي من الانضمام إلى معسكر المنتخب المقبل.

وكان قد أكد عمرو السيسي لاعب وسط فريق سموحة الحالي والزمالك السابق، أنه لا يتعمد استفزاز جمهور الزمالك كما يتردد، مشددًا على أنه يحب جماهير القلعة البيضاء كثيرًا، وما حدث هو مناوشات مع شخص قام بسبه وشتمه، فقام بالرد عليه بإشارة "مش سامعك".

وتابع "السيسي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: علاقتي جيدة بلاعبي الزمالك وأتواصل معهم دائمًا وأبارك لهم على النتائج الجيدة والأداء المميز، وأبرزهم أحمد فتوح وإيشو وناصر منسي وحسام عبد المجيد.

وأضاف: رسالتي إلى ناصر منسي "أنت الأسطورة رقم 1 في مصر وميشغلكش حد"، هو لاعب مجتهد ومحترم وصبور وغلبان ولذلك ربنا يكرمه أكثر مما يتمنى، أتمنى انضمامه لمنتخب مصر قريبًا، هو يستحق ذلك لإنه أفضل مهاجم في دوري نايل حاليًا.

وواصل: أحمد عبد العزيز قدم موسمًا مميزًا مع سموحة ووصل بالفريق للتواجد ضمن السبعة الكبار هذا الموسم في أول مواسمه، ومحمد الشيخ مدرب وادي دجلة هو أفضل مدير فني هذا الموسم، قدم موسمًا رائعًا ومستوى ونتائج الفريق معه كانا مذهلين، ومع دجلة هناك زد والاتحاد السكندري الذي قدم موسمًا جيدًا أيضًا ولو مستواه كان كذلك من أول الموسم لربما تواجد ضمن السبعة الكبار.

وأردف: مهند لاشين لاعب بيراميدز هو أفضل لاعب وسط مدافع في الكرة المصرية حاليًا، وكنت أتمنى اللعب بجوار طارق حامد، أحب طريقته وإسلوبه "الجرينتا"، وهو أفضل لاعب من وجهة نظري.

واختتم عمرو السيسي حديثه: أتمنى تحقيق أفضل شيء في مشواري مع كرة القدم، أقوم بعمل ما علي وأترك الأمور لله سبحانه وتعالى.