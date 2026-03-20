بالزي المغربي.. اشرف بن شرقي يحتفل بعيد الفطر

احتفل اللاعب أشرف بن شرقي لاعب الأهلي بـ أول أيام عيد الفطر المبارك .

وظهر بن شرقي في الصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، بالزي المغربي.

ويدرس ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي إمكانية يبحث تثبيت أشرف بن شرقي في هجوم الفريق خلال مواجهة الترجي غدا السبت.

واستقر توروب على إعادة مروان عطية لاعب وسط الفريق للتشكيل الأساسي في مواجهة الترجي التونسي المقبلة عقب بقائه على مقاعد البدلاء في مباراة الذهاب.

كما استقر توروب على استمرار مصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي.

ويُواجه الأهلي غدا السبت، نظيره الترجي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا علي استاد القاهرة الدولي.