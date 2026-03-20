حسين الشحات يحتفل بعيد الفطر مع أهالي منطقته بمدينة السلام

حرص حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي، علي أداء صلاة عيد الفطر المبارك برفقة أسرته فى مدينة السلام.

ونشر الشحات صورًا عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، ظهر خلالها برفقة أولاده وشقيقه وعدد من اسرته، عقب أداء صلاة العيد، في أجواء أسرية مميزة مرتديًا الجلباب، احتفالًا بهذه المناسبة.

موعد مباراة الأهلي والترجي في الإياب

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة هذا الموسم.