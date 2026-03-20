إبراهيم سعيد يهنئ متابعيه بشهر رمضان

حرص إبراهيم سعيد نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق، على تهنئة الشعب المصري والامة الاسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابها الرسمي علي إكس" كل عام وانتم بخير اخواتي وأصحابي عيدكم مبارك وعيد فطر مبارك بالخير"

مسيرة إبراهيم سعيد مع الأهلي

خلال مشواره مع الأهلى الذى استمر 7 مواسم، حقق خلالها 3 دوري، بطولتى كأس مصر، بطولة دورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، لعب خلالها 141 مباراة فى جميع المسابقات سجل خلالها 24 هدفا، منها 18 هدفا فى الدورى فى 97 مباراة.

وأعلن الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، مساء امس الخميس، ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ليكون اليوم الجمعة 20 مارس 2026، أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد تحري الهلال باللجان الشرعية المختصة في مختلف أنحاء الجمهورية، وفقًا للضوابط الشرعية المعتمدة.