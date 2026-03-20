حرب ضروس.. الرئيس السيسي: مصر واجهت فترة عصيبة شهدت أحداثا وعمليات إرهابية استمرت نحو 10 سنوات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديره الكبير لتضحيات الشهداء والمصابين وأسرهم، مشددًا على أن الدولة لا تنسى ما قدموه خلال السنوات الصعبة التي مرت بها مصر، خاصة منذ عام 2012.

وقال الرئيس، خلال كلمته، التي ألقاها خلال الإحتفال مع أسر الشهداء بعيد الفطر المبارك، إن مصر واجهت فترة عصيبة شهدت أحداثًا وعمليات إرهابية استمرت نحو 10 سنوات، واصفًا إياها بـ"الحرب الضروس" التي دفعت ثمنها أسر مصر من أبنائها.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هذه التضحيات كانت السبب الرئيسي في ما تنعم به البلاد حاليًا من أمن واستقرار.



