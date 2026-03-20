الزمالك في العيد.. رحيل وشيك وعودة المصابين وصفقات سوبر في الطريق

تشهد جدران نادي الزمالك عديد الأحداث البارزة علي الساحة الرياضية يأتي أبرزها محاولات حثيثة جارية لحل أزمة ايقاف القيد والتعاقد مع صفقات سوبر.

كما تجري استعدادات القلعة البيضاء علي قدم وساق من أجل عبور أوتوهو الكونغولي في إياب دور الستة عشر بكأس الكونفدرالية المقرر إقامته بعد غد الأحد في القاهرة.

الأحداث لم تتوقف عند تلك النقاط بل امتدت إلي ما تردد حول ملف أزمات شبح رحيل بعض نجوم الفارس الأبيض.

عودة المصابين

اقترب ثنائي سوبر من العودة إلى قائمة فريق الزمالك استعدادا لمواجهة فريق أوتوهو الكونغولي في إياب دور الستة عشر بكأس الكونفدرالية.

وبات الثنائي محمود حمدي الونش وعمرو ناصر قريبين من التواجد ضمن قائمة الزمالك ضد أوتوهو الكونغولي في إياب دور الستة عشر بكأس الكونفدرالية.

جاء ذلك إثر تعافي ثنائي الزمالك الونش وعمرو ناصر من الإصابة التي لحقت بهما خلال الآونة الأخيرة.

شائعة الرحيل الوشيك

ضرب أحمد حمدي لاعب الزمالك كرسي في الكلوب بعدما ترددت أنباء قوية عن توقيعه عقدا للانضمام إلى صفوف نادي البنك الأهلي ورحيله عن صفوف الزمالك.

وقال أحمد حمدي عبر تصريحات صحفية: ملتزم بتعاقدي مع الزمالك وغير صحيح ما تردد عن توقيعي لأي نادي آخر، أتدرب بكل قوة وأنتظر الحصول على الفرصة.

أزمة إيقاف القيد

تسابق إدارة نادي الزمالك الزمن من أجل حل أزمة إيقاف القيد بعدما وصل عدد القضايا والقرارات التي تم إصدارها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في شكاوي لاعبين محترفين ومدربين اجانب إلي 12 قضية.

وتسعي إدارة نادي الزمالك للتواصل مع اللاعبين والمدربين أصحاب الشكاوي من أجل إيجاد حلول توافقية وسداد المبالغ المالية من أجل رفع الإيقاف عن القيد.

وترغب إدارة نادي الزمالك في إغلاق ملف إيقاف القيد من أجل الحصول علي الرخصة الإفريقية ما يتسني معه المشاركة في البطولات الخاضعة تحت عباءة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف.

صفقات سوبر

تنتظر إدارة نادي الزمالك فتح باب القيد وانتهاء الأزمة من أجل الإعلان بشكل رسمي عن 3 صفقات من العيار الثقيل نجح جون إدوارد المدير الرياضي في إنهاء كافة تفاصيل التفاوض معهم تمهيدا لانتقالهم إلي صفوف القلعة البيضاء.

وبحسب تقارير صادرة فإن جون إدوارد دخل في مفاوضات لضم الجزائري أحمد القندوسي المحترف فى دوريات أوروبا إلي جانب مصطفى سعد ميسي وأحمد عبد القادر الذي يخوض تجربة احترافية في نادي الكرامة العراقي.