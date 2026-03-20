جمال سالم: الكرة الشراب تسببت في عدم انضمامي للزمالك

أكد جمال سالم، نجم نادي المقاولون العرب السابق، أن كرة الشراب التي كانت رائجة خلال منتصف القرن الماضي، قد انقرضت مع تحول اللاعبين للانضمام إلى مراكز الشباب الرسمية.



وقال سالم، عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد: "الكرة الشراب أخرجت العديد من الأجيال المميزة في كرة القدم، وكنت في مدرسة واحدة مع لاعبين كبار مثل إبراهيم يوسف وعماد المندوه".



وأشار نجم المقاولون العرب السابق إلى قرب انضمامه للزمالك في بداية مشواره: "كنت على وشك الانضمام للزمالك، لكن الصفقة فشلت لأنني تأخرت عن مران الفريق بسبب مشاركتي في نهائي دورة رمضانية للكرة الشراب. نفس الأمر تكرر مع الترسانة، ثم انضممت لناشئي المقاولون العرب حيث كنا نتمرن في مركز شباب الجزيرة".



وأضاف جمال سالم: "حصلت على 10 جنيهات بعد توقيعي مع نادي المقاولون العرب، وكان عمري حينها 16 عامًا"، لافتًا إلى أن بداياته في كرة القدم بدأت من أحياء ميت عقبة، حيث اشتهر بين الجميع باسم "جمال أوطة" نسبةً إلى والدته الحاجة أوطة.