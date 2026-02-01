محافظ قنا والسفير الياباني يفتتحان مشروع"إيكاردا"للري الشمسي بقرية الأشراف

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، و فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، مشروع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "ICARDA" بقرية الأشراف الشرقية، والذي يعتمد على تقنيات الري الحديثة باستخدام الطاقة الشمسية، في خطوة تعزز من توجه الدولة نحو الاستدامة البيئية والابتكار الزراعي.



رافقه خلال الجولة، كل من الدكتور محمد إبراهيم، رئيس قطاع مشروعات تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، والدكتور صالح بغدادي، وكيل وزارة الري، والمهندس أبوالعباس عبدالفتاح، وكيل وزارة الزراعة، وأوجوستو بيسيرا، نائب المدير العام لمشروع ايكاردا، والوفد الياباني المرافق، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وشملت الزيارة تفقد المسقى المائي، الذي يعمل بالطاقة الشمسية لخدمة 26 فدانًا، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وترشيد استهلاك المياه، وزيادة إنتاجية المحاصيل بالمنطقة.



كما شهد محافظ قنا والوفد المرافق له، احتفالية مشروع ايكاردا بقرية الأشراف الشرقية، وسط جموع من الأهالي، الذين أعربوا عن سعادتهم بزيارة سفير اليابان ومحافظ قنا لانطلاق المشروع.



وفي السياق ذاته، تفقد الوفد منشأة التصنيع الزراعي بقرية "الأشراف القبلية"، وهي نموذج متطور للتصنيع الريفي يمتد على طابقين، وتعد نموذجًا للتصنيع الريفي المطور، حيث تضم قطاعات لتجهيز الخضروات، ومعاصر لزيت السمسم، وآلات تعبئة وتغليف حديثة، بالإضافة إلى مجفف يعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز القيمة المضافة للمحاصيل المحلية.



وأكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بأن المحافظة تفتح أبوابها لكافة الشراكات الدولية، التي تساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تأتي تطبيقًا عمليًا لرؤية مصر 2030.



وأوضح عبدالحليم، بأن التوجه الحالي يركز على معالجة "متلازمة الماء والطاقة" معاً، لضمان استدامة الموارد وتقليل التكاليف على المزارع المصري، معلنًا استعداد المحافظة لتيسير كافة الإجراءات لتعميم هذه التجربة الرائدة.



فيما أعرب السفير الياباني، فوميو إيواي، عن سعادته بدعم المشروعات التي تلمس حياة المواطن البسيط بشكل مباشر، مؤكداً التزام اليابان بدعم أهداف التنمية المستدامة في صعيد مصر.





