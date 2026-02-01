عبد العاطي يهنئ وزير خارجية دولة الكويت الجديد بتوليه مهام منصبه

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد الأول من فبراير الجاري، اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، حيث قدم خلاله التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مسئولياته.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة، وما تحظى به من رعاية واهتمام خاص من فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مشددًا على الحرص المشترك على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات، وتنفيذ توجيهات قيادتي البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما اتفق الجانبان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز العمل العربي المشترك.