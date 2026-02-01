قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا
بعد تخطي الجرام الـ8000 جنيه..أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026
1000 مصحف بدل السجائر.. فرح مختلف يضيء السبايكة بطما في سوهاج.. ماذا فعل العريس؟
كرسي أنهى حياتها.. خلافات أسرية تقـ.ـتل ربة منزل على يد زوجها بجهينة في سوهاج
موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية
في بيان رسمي.. ترومسو يوضح تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي
إعلامي: أحد أفراد جهاز المنتخب الوطني هدد إمام عاشور بعدم التواجد في كأس العالم
القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ
مجلس الشيوخ يكشف كواليس خطورة روبلوكس على الأطفال
الإدارة ترحب برحيله.. اجتماع مرتقب مع محمد عواد لحسم موقفه
مدرب شبيبة القبائل قبل مواجهة الأهلي: محبط من أداء فريقي
جيرارد: عودة صلاح لمستواه الحقيقي مفتاح انتفاضة ليفربول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتأهيلهم لسوق العمل العالمي.. محافظ قنا والسفير الياباني يبحثان إنشاء مدرسة تكنولوجية حديثة

جولة السفير الياباني
جولة السفير الياباني
يوسف رجب

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، يرافقه فوميو إيواي، سفير دولة اليابان بالقاهرة، مدرسة قنا الفنية الصناعية، نظام الثلاث سنوات، لبحث سبل التعاون المشترك لإنشاء مدرسة تكنولوجية حديثة، تهدف إلى تخريج كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل العالمي، وفق أحدث النظم التعليمية الدولية. 

رافقهما خلال الجولة، كل من: أحمد عبد المحسن، وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور نجم الدين، مدير التعليم الفني، والعقيد شريف أشرف، مكتب المستشار العسكري، والعميد أسامة عبدالرحيم محمد، قائد المدرسة، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية. 



و تفقد محافظ قنا والسفير الياباني، البنية التحتية للمدرسة، والتي تضم 46 فصلًا دراسيًا مجهزًا، و16 ورشة عمل تخصصية للتدريب العملي، بالإضافة إلى 8 مبانٍ مخصصة للورش والمعامل ومبنى إداري متكامل. 

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم الفني والتكنولوجي، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجانب الياباني سيمثل نقلة نوعية في طرق التدريس والتدريب، بما يتماشى مع "نموذج المدارس التكنولوجية" التي تركز على الجانب التطبيقي، وربط التعليم بالاحتياجات الفعلية للمناطق الصناعية بالمحافظة. 

ومن جانبه أشاد السفير الياباني، بالإمكانيات المتاحة بمدرسة قنا الفنية، مؤكدًا تطلع بلاده لنقل الخبرات التكنولوجية اليابانية إلى صعيد مصر، ودعم جهود التنمية، من خلال برامج تعليمية متطورة تسهم في خلق جيل من الفنيين المهرة.
 

قنا مدرسة قنا الفنية سفير دولة اليابان مدرسة تكنولوجية التعليم الفني أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

الزمالك

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

سعر الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 1-2-2026

ترشيحاتنا

ريهام حجاج

فستان بـ75 ألف جنيه وعقد يتجاوز 7 ملايين.. ريهام حجاج تخطف الأنظار في حفل المتحدة

داليا البحيري

بعد تصدرها التريند.. تفاصيل عملية تجميل داليا البحيري

جهاد البنا

بعد شهر من ميلاده .. جهاد البنا تنعي طفلها يوسف بكلمات حزينة ومؤثرة

بالصور

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

الشرقية
الشرقية
الشرقية

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

فيديو

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد