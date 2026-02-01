لتأهيلهم لسوق العمل العالمي.. محافظ قنا والسفير الياباني يبحثان إنشاء مدرسة تكنولوجية حديثة

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، يرافقه فوميو إيواي، سفير دولة اليابان بالقاهرة، مدرسة قنا الفنية الصناعية، نظام الثلاث سنوات، لبحث سبل التعاون المشترك لإنشاء مدرسة تكنولوجية حديثة، تهدف إلى تخريج كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل العالمي، وفق أحدث النظم التعليمية الدولية.



رافقهما خلال الجولة، كل من: أحمد عبد المحسن، وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور نجم الدين، مدير التعليم الفني، والعقيد شريف أشرف، مكتب المستشار العسكري، والعميد أسامة عبدالرحيم محمد، قائد المدرسة، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.





و تفقد محافظ قنا والسفير الياباني، البنية التحتية للمدرسة، والتي تضم 46 فصلًا دراسيًا مجهزًا، و16 ورشة عمل تخصصية للتدريب العملي، بالإضافة إلى 8 مبانٍ مخصصة للورش والمعامل ومبنى إداري متكامل.



وأكد محافظ قنا، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم الفني والتكنولوجي، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجانب الياباني سيمثل نقلة نوعية في طرق التدريس والتدريب، بما يتماشى مع "نموذج المدارس التكنولوجية" التي تركز على الجانب التطبيقي، وربط التعليم بالاحتياجات الفعلية للمناطق الصناعية بالمحافظة.



ومن جانبه أشاد السفير الياباني، بالإمكانيات المتاحة بمدرسة قنا الفنية، مؤكدًا تطلع بلاده لنقل الخبرات التكنولوجية اليابانية إلى صعيد مصر، ودعم جهود التنمية، من خلال برامج تعليمية متطورة تسهم في خلق جيل من الفنيين المهرة.

