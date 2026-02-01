قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

مقاربات فنية وثقافية تناقش الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للغُرم في مصر بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
جمال عاشور

في إطار فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، استضاف الصالون الثقافي ندوة بعنوان «مقاربات فنية وثقافية.. الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لقضية الغُرم في مصر.. الحلول والفرص المتاحة»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وبمشاركة نخبة من المتخصصين والإعلاميين وصُنّاع الفن.

شارك في الندوة كل من الدكتورة حنان الدرباشي، رئيس قطاع التكافل والغارمين بمؤسسة مصر الخير، وهالة السيد، المستشار الإعلامي للمؤسسة، والمخرج والسيناريست مهند دياب، إلى جانب الإعلامي حسن الشاذلي، حيث ناقشوا أبعاد قضية الغُرم من زوايا اجتماعية واقتصادية وثقافية، ودور الفنون والإعلام في رفع الوعي المجتمعي وتجفيف منابعه.

وأكد الإعلامي حسن الشاذلي أن مؤسسة مصر الخير تُعد من أكبر مؤسسات العمل الأهلي الرائدة في العالم العربي، مشيرًا إلى أن جهودها لا تقتصر على سداد الديون فقط، بل تمتد إلى العمل التنموي المتكامل، معتبرًا أن الصالون الثقافي يمثل «كرنفالًا ثقافيًا عالميًا» وفرصة حقيقية للتواصل واستثمار القوة الناعمة في دعم القضايا المجتمعية.

وشهدت الندوة عرض فيلم وثائقي قصير بعنوان «فاطمة»، تناول قصة إنسانية لسيدة كافحت من أجل تربية طفلة تبنّتها، وتحمّلت ديونًا لتعليمها حتى تفوقت وأصبحت خريجة جامعة، في تجربة ملهمة دعمتها مؤسسة مصر الخير.

كما تم عرض فيلم آخر بعنوان «مال قارون»، تناول قضية بيئية بمحافظة الفيوم أثّرت في أرزاق قطاع كبير من الأهالي، وأسفرت عن تراكم ديون تم سدادها بدعم من المؤسسة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة حنان الدرباشي أن مؤسسة مصر الخير تبنّت قضية الغارمين منذ عام 2010، وبدأت بسداد الديون ثم انتقلت إلى العمل على رفع الوعي المجتمعي، مشيرة إلى أن الغارم هو كل شخص تعثّر في سداد دينه لعدم قدرته، وأن المؤسسة تستهدف فك كرب نحو 5 آلاف غارم وغارمة سنويًا، إلى جانب توعية 10 آلاف شخص بخطورة الغُرم وأبعاده القانونية.

واستعرضت الدرباشي أسباب الغُرم، التي تتنوع بين اجتماعية مثل تجهيز العرائس وتكاليف المعيشة والتعليم، واقتصادية كالمشروعات متناهية الصغر وضمان القروض والإيجارات المتأخرة، وصحية تتعلق بالعلاج والعمليات الجراحية، مؤكدة أن 90% من الحالات التي تتعامل معها المؤسسة من السيدات، خاصة ضامنات القروض دون وعي قانوني كافٍ، مشددة على أهمية تجفيف منابع الغُرم من خلال التوعية وتغيير الأنماط الاستهلاكية الخاطئة.

وبدورها، أكدت هالة السيد أن الغُرم قضية اجتماعية مركبة، وأن دور الإعلام لا يقتصر على نقل القصص الإنسانية، بل يمتد إلى بناء الوعي وتغيير الصورة الذهنية عن الغارمين، موضحة أن المؤسسة عملت على شراكات إعلامية واسعة، واستخدمت مختلف أدوات القوة الناعمة لكسب تعاطف المجتمع وتحويل المستفيدين إلى سفراء للقضية.

وفي السياق ذاته، أشار المخرج مهند دياب إلى أن الفن أداة فعّالة في صناعة الوعي الجمعي، موضحًا أن الأفلام التسجيلية قادرة على تقديم القصة الإنسانية بصدق وتأثير يفوق الخطاب النخبوي، مؤكدًا أن استخدام الفنون المتنوعة يسهم في ترسيخ الفهم المجتمعي لقضية الغُرم ودعم جهود التنمية.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن معالجة قضية الغُرم داخل مؤسسة مصر الخير لا تتم من خلال سداد الديون فقط، وإنما عبر منظومة متكاملة تضم قطاعات متخصصة تعمل بشكل متوازٍ، في مقدمتها قطاع الغارمين الذي يعتمد على البحث الاجتماعي والقانوني لاختيار الحالات المستحقة، إلى جانب قطاع الإعلام الذي يقوم بدور محوري في نقل القصص الإنسانية، ورفع الوعي القانوني والمجتمعي، وتجفيف منابع الغُرم من خلال حملات التوعية وتغيير الأنماط الاستهلاكية الخاطئة.

وأشار المتحدثون إلى أن الإعلام شريك أساسي في عمل المؤسسة، ليس باعتباره أداة لنشر الأخبار، بل كقوة ناعمة مؤثرة تسهم في تصحيح الصورة الذهنية عن الغارمين، وتحويلهم من حالات موصومة اجتماعيًا إلى نماذج إيجابية وسفراء لقضية الغُرم، بما يعزز من تأثير جهود مصر الخير التنموية، ويضمن استدامة الحلول وعدم تكرار الأزمة.

