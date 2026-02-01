محافظ كفر الشيخ: حصول حميات مطوبس على الاعتماد من GAHAR إنجاز يعكس تطور مستوى الخدمات الصحية

أشاد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بحصول مستشفى حميات مطوبس على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، ضمن قرارات اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية التي شملت (16) منشأة صحية بمختلف محافظات الجمهورية، وفقًا لمعايير الجودة الوطنية المعتمدة دوليًا.

ثمن محافظ كفر الشيخ هذا الإنجاز الذي يعكس تطور مستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل المحافظة، مؤكدًا أن إدراج مستشفى حميات مطوبس ضمن خريطة الاعتماد الصحي يعد خطوة مهمة لتعزيز منظومة الجودة وسلامة المرضى، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالينا.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن الحصول على الاعتماد المبدئي جاء نتيجة جهود مكثفة بذلتها الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى، والالتزام بتطبيق معايير الجودة والحوكمة، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء واستدامة تقديم خدمة صحية آمنة ومتطورة.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن تطبيق معايير GAHAR داخل المنشآت الصحية يمثل ركيزة أساسية لدعم مسار منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق رؤية الدولة في بناء نظام صحي حديث قائم على الجودة وسلامة المرضى، لافتًا إلى استمرار دعم المحافظة لكافة المنشآت الصحية للوفاء بمتطلبات الاعتماد.

وجه محافظ كفر الشيخ، الشكر لوزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثمنًا جهودهم في تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات الطبية، مؤكدًا استمرار المتابعة والدعم الكامل لتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في الرعاية الصحية.