وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد المركز الطبي ببيلا| صور

أجرى الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، جولة ميدانية على المركز الطبي ببيلا، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الانضباط الإداري، ومدى التزام الفرق الطبية بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وخلال الجولة، اطمأن وكيل الوزارة على تواجد الأطقم الطبية والإدارية بمواقع عملهم، ومراجعة منظومة العمل داخل الأقسام المختلفة، والتي شملت الاستقبال والعيادات، والصيدلية، والمعمل، والتطعيمات، وتنظيم الأسرة، إلى جانب متابعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، والالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى داخل المركز.

كما شمل المرور متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الخاصة بها، ومدى توافر المستلزمات الطبية اللازمة، وجودة تسجيل البيانات، مع التواصل المباشر مع عدد من المنتفعين للاطمئنان على تلقيهم الخدمة ومتابعتهم بشكل سليم.

كما تم التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى ملاحظاتهم، مع التوجيه بسرعة التعامل مع أي معوقات يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بما يضمن تحسين مستوى الأداء واستمرارية تقديم الخدمة بكفاءة.

وقد رافق وكيل الوزارة، خلال الجولة كل من الدكتور محمد العدولي، مدير عام الطب العلاجي، ومحمود وجيه، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، الدكتور محمد النجار، مدير مكتب وكيل الوزارة، ومايسة الدياسطي، مدير إدارة التمريض، والسيد العيسوي، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، والدكتور سامح غزال، مدير الإدارة الصحية ببيلا، وفريق العمل بالمركز الطبي.

وأكد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ أن المتابعة الميدانية للانضباط الإداري، وتواجد الأطقم الطبية، وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى، إلى جانب دعم وتنفيذ المبادرات الرئاسية وفق أعلى معايير الجودة، تمثل ركيزة أساسية للارتقاء بالخدمات الصحية، وضمان تقديم خدمة آمنة، متكاملة، وتليق بالمواطن المصري.