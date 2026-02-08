قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محارب الساموراي يخطف الأنظار.. تويوتا بريوس في أغرب تعديل| صور

تواصل النسخة اليابانية تويوتا بريوس تألقها في عالم السيارات، سواء كانت في شكلها القياسي، أو بعد حزمة من التعديلات، وهو بالفعل ما حدث للأيقونة التي نتحدث عنها اليوم، حيث باتت أقرب بتشبيه محاربي الساموراي.

حملت السيارة تويوتا بريوس ملامح حادة الشكل، حيث ظهرت مقدمة السيارة بصورة أكثر شراسة، نسبة إلى المصابيح الحادة، والصادم الأمامي المدبب، والذي يمتلك شكل رياضي فريد من نوعه، مع زيادات جانبية ناحية الرفارف.

تويوتا بريوس 

أصبحت السيارة تويوتا بريوس تحمل تصميم غير عادي، وهو مشروع تعاون بين Crystal Eye المتخصصة في مجال الإضاءة، ومتخصصي التعديلات اليابانية Shop Kikuta، واستطاعت أن تخطف الأنظار خلال معرض طوكيو أوتو صالون.

واجهة أمامية بتصميم صادم وجريء

أبرز ما يميز هذه النسخة من تويوتا بريوس هو التحول الواضح في الشكل الخارجي، حيث تم تجهيز السيارة بجنوط قياس 20 إنش من Work المعروفة في عالم التعديلات، ما منحها وقفة منخفضة وحضورًا أكثر قوة على الطريق، كما اعتمدت على نظام التعليق الهوائي Air Rex Odin، الذي أتاح خفض ارتفاع السيارة بشكل كبير، ليقرب الهيكل من الأرض ويعزز الطابع الرياضي بصورة غير معتادة في هذا الطراز.

تويوتا بريوس 

وجاءت الواجهة الأمامية مختلفة عن النسخ القياسية، حيث تم تزويد السيارة بصادم أمامي ضخم للغاية، يقترب في شكله من تجهيزات المركبات المخصصة للأجواء القاسية أو كاسحات الثلوج، وهذا التصميم لا يهدف فقط إلى تغيير المظهر، بل يفرض حضورًا بصريًا قويًا يلفت الانتباه فور النظر إلى السيارة وخروج بريوس عن النمط الغير تقليدي.

تويوتا بريوس 

وتظهر تعديلات الجزء الخلفي للسيارة بإضاءة LED بتصميم سداسي غير عادي، ما يضيف لمسة مستقبلية واضحة، كما شملت التعديلات زيادات خلفية تبرز العرض وتمنح السيارة مظهرًا أقرب إلى السيارات الرياضية المعدلة، مع اقتراب العناصر السفلية من الأرض بشكل لافت، واكتمل المشهد باستخدام نوافذ معتمة عززت من الطابع الغامض للتصميم العام.

تويوتا بريوس 

هل يكون المحرك متواضع مقابل الشكل؟

على الرغم من هذا الشكل الخارجي الشرس والمختلف، حافظت تويوتا بريوس في هذه النسخة على منظومتها الميكانيكية الأصلية دون تغييرات، وتستمر السيارة بالاعتماد على محركها الهجين المعروف، الذي يوفر قوة إجمالية تصل إلى 220 حصانًا، ويخلق هذا التباين حالة لافتة بين التصميم الخارجي الجريء والنهج الخاص بمنظومة الحركة.

