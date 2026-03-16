أسعار ومواصفات شيفروليه تاهو 2026 في السوق السعودي| صور

تعد شيفروليه تاهو واحدة من أبرز الخيارات المقدمة في السوق السعودي، ضمن طرازات الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، التي تقدم بعدد من التجهيزات، وباقة من الفئات أيضًا، بسعر يبدأ من 248,900 للفئة الأساسية، ضمن موديلات 2026.

محركات وأداء شيفروليه تاهو 2026

تعتمد شيفروليه تاهو 2026 على محركات بنزين دون تقديم نسخة هجينة، وتتوفر الفئة الأولى بمحرك ثماني الأسطوانات بسعة 5.3 لتر يولد قوة تصل إلى 355 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران 518 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من 10 سرعات مع نظام دفع خلفي.

أما الخيار الثاني فيعتمد على محرك أكبر بسعة 6.2 لتر من ثماني أسطوانات أيضاً، ويقدم قوة أعلى تصل إلى 420 حصان مع عزم دوران يبلغ 624 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك كذلك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، لكنه يعمل مع نظام دفع رباعي.

شيفروليه تاهو 2026 واستهلاك الوقود

تسجل نسخة محرك 5.3 لتر متوسط استهلاك وقود يبلغ نحو 9.8 كيلومتر لكل لتر، في حين تنخفض الكفاءة قليلاً في نسخة محرك 6.2 لتر لتصل إلى حوالي 9.1 كيلومتر لكل لتر.

الأبعاد الخارجية وتصميم شيفروليه تاهو 2026

تأتي السيارة بأبعاد تعكس طبيعتها كسيارة عائلية كبيرة من الفئة الرياضية، حيث يبلغ طولها 5351 ملم، بينما يصل عرضها إلى 2370 ملم مع ارتفاع يبلغ 1927 ملم، أما قاعدة العجلات فتصل إلى 3071 ملم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 2711 كيلوجرام.

وتتضمن التجهيزات الخارجية مصابيح أمامية بتقنية LED إلى جانب إضاءة نهارية تعمل بالتقنية نفسها، إضافة إلى مصابيح خلفية LED تعزز وضوح الرؤية، كما تعتمد السيارة على عجلات كبيرة بقياس 22 بوصة في الأمام والخلف.

أسعار شيفروليه تاهو 2026 في السوق السعودي

تقدم شيفروليه تاهو 2026 في السوق السعودي بعدة فئات تختلف من حيث التجهيزات والمواصفات، وتبدأ الأسعار من نحو 248,900 ريال سعودي لفئة LS الأساسية، بينما تأتي فئة LT بسعر يقارب 264,700 ريال، أما فئة Z71 يبلغ سعرها نحو 302 ألف ريال، وفي الفئات الأعلى تجهيزاً، يبلغ سعر فئة RST حوالي 315,300 ريال، في حين تصل فئة Premier إلى نحو 348,100 ريال سعودي.