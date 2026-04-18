أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة مازدا 3 موديل 2019 ‏.

تتوفر السيارة مازدا 3 موديل 2019، بمحرك "SkyActiv-G" سعة 1.6 لتر يولد قوة 105 حصان، أو محرك سعة 2.0 لتر بقوة 153 حصان، وتعتمد على ناقل حركة أوتوماتيكي متطور يوفر توازنا بين الأداء الرياضي واستهلاك الوقود الذي يصل في المتوسط إلى 6.7 لتر لكل 100 كم.

تأتي السيارة مازدا 3 موديل 2019، بتصميم "KODO" العصري الذي يمنحها مظهر انسيابي، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، وجنوط رياضية بقياسات تتراوح بين 16 و18 بوصة، بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية وكاميرا لسهولة التحكم.

تتميز مازدا 3 موديل 2019، بداخلية فاخرة تحتوي على شاشة عرض معلوماتية، ونظام صوتي متطور، مع توفير أقصى درجات الأمان من خلال الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS)، وتوزيع قوى الفرامل إلكترونيا (EBD)، ونظام الثبات الإلكتروني.

وعن سعر السيارة مازدا 3 موديل 2019‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 650 ألف جنيه، ‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎