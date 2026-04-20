الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات وسعر Huawei Pura X Max رسمياً.. عملاق هواوي يتحدى الجميع

أطلقت شركة هواوي الصينية رسمياً هاتفها الرائد الجديد "Huawei Pura X Max"، والذي يمثل ذروة التطور في سلسلة "Pura" التي تركز على التصميم الفاخر وقدرات التصوير الفوتوغرافي غير المسبوقة. 

ويأتي هذا الإطلاق في وقت تسعى فيه الشركة لتعزيز مكانتها في سوق الهواتف الراقية، متحديةً الظروف التقنية العالمية عبر الاعتماد على تقنيات محلية الصنع بالكامل، خاصة في المعالجات وأنظمة التشغيل.

ثورة التصميم

يتميز هاتف Pura X Max بلغة تصميم فريدة تطلق عليها هواوي "Vane Design"، حيث يبرز شكل الكاميرا الخلفية بتصميم مثلثي انسيابي يكسر القواعد التقليدية لتصميم الهواتف. 

صمم الهيكل الخارجي من مواد عالية الجودة تجمع بين الجلد الصديق للبيئة في الجهة الخلفية وإطار معدني متين، مما يمنح المستخدم شعوراً بالفخامة والراحة عند الاستخدام بيد واحدة، رغم كبر حجم الشاشة.

شاشة مبهرة

زودت هواوي هاتفها الجديد بشاشة ضخمة من نوع "LTPO OLED"، وهي تقنية ذكية تسمح للشاشة بتغيير سرعة تحديث الصور فيها من 1 إلى 120 هرتز حسب ما تفعله بالهاتف؛ فإذا كنت تقرأ نصاً تنخفض السرعة لتوفير البطارية، وإذا كنت تلعب تزيد السرعة لضمان سلاسة فائقة. 

كما تأتي الشاشة محمية بطبقة "Kunlun Glass" الجيل الثاني، وهي زجاج فائق الصلابة تم تطويره ليتحمل السقوط والصدمات القوية بمعدل يفوق الزجاج التقليدي بعدة أضعاف.

قدرات التصوير

تعتبر الكاميرا هي البطل الحقيقي في هذا الهاتف، حيث يضم حساساً ضخماً بقياس "واحد بوصة". 

ولتبسيط الأمر، كلما كبر حجم الحساس، تمكنت الكاميرا من امتصاص كمية أكبر من الضوء، مما يعني صوراً مذهلة في الإضاءة المنخفضة وتفاصيل واضحة جداً في ضوء النهار. 

كما يتميز الهاتف بفتحة عدسة متغيرة فعلياً، مما يسمح للمصور بالتحكم في كمية الضوء ومقدار العزل (الضبابية خلف الشخص) بشكل يشبه الكاميرات الاحترافية الكبيرة.

الأداء والبطارية

يعتمد الهاتف على معالج "Kirin" الأحدث، والذي يدعم سرعات اتصال فائقة ويوفر أداءً مستقراً في معالجة المهام الثقيلة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ولضمان استمرارية العمل، وضعت هواوي بطارية ضخمة تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات، مما يعني شحن الهاتف بالكامل في غضون دقائق معدودة، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي السريع، مما يجعله خياراً مثالياً للمستخدمين الذين يقضون أوقاتاً طويلة خارج المنزل.

السعر والتوفر

طرحت هواوي الهاتف في الأسواق العالمية بعدة خيارات من حيث ذاكرة التخزين، ويبدأ السعر من مستويات تنافسية تستهدف فئة الهواتف "الفلاجشيب" (أي الفئة الرائدة الأغلى والأقوى). 

وسيكون الهاتف متاحاً بألوان جذابة تشمل الأسود الملكي، والأبيض اللؤلؤي، ولوناً خاصاً يميل إلى الأخضر الزمردي، مع توقعات بوصوله إلى الأسواق العربية قريباً.

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ضياء العوضي
الذباب
لاصق الذباب
