هواوي تكشف Pura X Max.. قابل للطي أعرض من منافسيه

كشفت هواوي عن تصميم هاتفها القابل للطي الجديد Pura X Max، الذي تستعد لطرحه في السوق الصيني يوم 20 أبريل، مع التركيز هذه المرة على شاشة داخلية عريضة تشبه حاسبًا لوحيًا صغيرًا بدل الشكل الطويل المعتاد في معظم الهواتف القابلة للطي حاليًا.

ووصفت تقارير تقنية، بينها تقرير لموقع The Verge، الهاتف بأنه أول هاتف قابل للطي «أفقيًا» في الصناعة، حيث يفتح على شاشة أعرض تمنح المستخدم تجربة مشاهدة مريحة للمحتوى، في خطوة تهدف لمنافسة ما يُتوقَّع من أبل وسامسونج في فئة الأجهزة القابلة للطي خلال الفترة المقبلة.

تصميم أعرض وألوان متعددة

قدمت هواوي أولى الصور الرسمية للهاتف، والتي تُظهر جسمًا قصيرًا وعريضًا مقارنةً بالهواتف القابلة للطي التقليدية، مع كاميرا خلفية ثلاثية وتصميم خلفي مقسّم لمربعات ذات خامات مختلفة، مستوحى من هاتف Pura X الأصلي الذي صدر العام الماضي بشاشة عريضة هو الآخر.

ويظهر Pura X Max في أربعة ألوان رئيسية: الأزرق، والأبيض، والبرتقالي، والأسود، مع لغة تصميم تهدف لأن يبدو الهاتف كقطعة فاخرة وليست مجرد تجربة تقنية جديدة، في محاولة واضحة لجذب المستخدمين الذين يهتمون بالشكل بقدر اهتمامهم بالمواصفات.

وتشير الصور الدعائية إلى أن الهاتف يمكن استخدامه في الوضعين الرأسي والأفقي بسهولة، حيث يظهر في بعض اللقطات وهو مفتوح مثل كتاب صغير، وفي لقطات أخرى وهو موضوع أفقيًا يشبه جهاز تابلت أثناء مشاهدة الفيديو أو العمل على المستندات.

شاشة عريضة وتجربة أقرب للتابلت

أوضحت تقارير متخصصة أن هواوي تروج لـ Pura X Max باعتباره «قابل للطي واسع» يركز على عرض مساحة أوسع من المحتوى بدل الاكتفاء بزيادة الطول فقط، مع توقع أن تأتي الشاشة الداخلية بمقاس يقارب 7.6 إلى 7.69 بوصة، ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، وهي نفس النسبة التقريبية التي نجدها في كثير من الحواسب المحمولة والأجهزة اللوحية.

هذه النسبة تجعل الشاشة مناسبة أكثر لعرض مواقع الويب، والكتب الإلكترونية، والفيديوهات، مقارنةً بالهواتف الطويلة ذات النسبة 20:9 المنتشرة في معظم الهواتف الذكية حاليًا.

وتعني فكرة «الشاشة الأعرض» ببساطة أن المستخدم سيشاهد مساحات أكبر من النص أو الفيديو دون الحاجة لتمرير كثير، ما قد يجعل الهاتف جذابًا لمن يستخدمون أجهزتهم في القراءة أو متابعة المحتوى بشكل مكثف، خاصة مع إمكانية طي الهاتف ووضعه في الجيب عند الانتهاء.

امتداد لتجربة Pura X الأصلي

ذكّر تقرير The Verge أن Pura X Max لا يأتي من فراغ، بل يُعد امتدادًا لتجربة هواوي السابقة مع هاتف Pura X الذي ظهر في 2025 كقابل للطي بنمط «فليب» لكن بشاشة داخلية عريضة غير تقليدية.

في ذلك الهاتف، روّجت الشركة لفكرة أن المستخدم يفتح الجهاز ليستخدمه في وضع رأسي وكأنه هاتف عادي ولكن أعرض، وهو ما اعتبره البعض تجربة جريئة في سوق تميل معظم تصميماته إلى الشاشات الطويلة والنحيفة.

أما Pura X Max الجديد، فيبدو أقرب إلى مزيج بين تصميمات الفليب والـ«بوك فولد»، حيث يفتح الهاتف جانبيًا مثل كتاب صغير، مع الاحتفاظ بشعور العرض العريض الذي ميز الجيل الأول، ما يضعه في منافسة مباشرة – على مستوى الفكرة – مع أجهزة مثل Pixel Fold الأول من جوجل وFind N من أوبو، لكن مع توجه أكثر وضوحًا نحو الشاشة الأفقية العريضة.

مواصفات وسعر.. معلومات ما زالت محدودة

حتى الآن، لم تكشف هواوي عن المواصفات الكاملة للهاتف، إذ تشير صفحة الحجز على متجر VMall الصيني إلى دفعة حجز بقيمة 1000 يوان فقط، دون الإعلان عن السعر النهائي أو تفاصيل المعالج والذاكرة وسعة البطارية.

وتذكر بعض التسريبات غير الرسمية أن الهاتف قد يأتي بمعالج من عائلة Kirin الأحدث، مع كاميرا خلفية متطورة شبيهة بنظام الكاميرا الموجود في سلسلة Pura، لكن الشركة التزمت الصمت رسميًا بخصوص الأرقام النهائية، مفضلة التركيز في هذه المرحلة على التصميم وفكرة «القابل للطي العريض» كعنصر التسويق الأساسي.

وتضع هذه الإستراتيجية هواوي في موقع السبق في سباق «الأجهزة القابلة للطي العريضة»، قبل أن تكشف أبل أو سامسونج عن أجهزتهما المنتظرة في هذا الاتجاه، وهو ما يجعل Pura X Max اختبارًا مهمًا لمدى تقبل المستهلكين لفكرة أن يتحول الهاتف القابل للطي من جهاز طويل نحيف إلى شاشة أفقية واسعة أقرب لتجربة التابلت الصغير في الجيب.