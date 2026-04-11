الكشف عن تصاميم وموعد إطلاق Huawei Pura 90 Pro

كشفت علامة هواوي الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية ، في العالم عن تصاميم وميعاد إطلاق سلسلة هواتفها الأحدث Pura 90 Pro في الصين.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، حدد التنين الصيني يوم 20 أبريل الجاري لإطلاق سلسلة Pura 90 Pro، التي تصدر في نسختين هما Pura 90 Pro و Pura 90 Pro Max.

وسيتمكن الجمهور من الحجز المسبق للجاهزين من خلال موقع هواوي في الصين، أو عبر المتاجر الرسمية، بعدما كشفت هواوي عن بعض المواصفات الأساسية للهاتفين، والمتوقع أن يعملا بنظامها المستقل تماماً، والذي يقدم كل التطبيقات تقريباً المتواجدة في متجري أندرويد و ios، بعد الأزمة الشهيرة مع إدارة ترامب.

بجانب تجهيز السلسلة بواحدة من أفصل أنظمة الكاميرا المتوافرة في السوق، وتأتي التصميمات مشابهة إلى حد كبير النسخة السابقة وهي سلسلة Pura 80 Pro، بالكاميرا الثلاثية.

تأتي السلسلة بخيارات ذاكرة تبدأ من 128 جيجابايت حتى 1 تيرابايت، بينما ذاكرة الوصول العشوائي سعتي 12 و 16 جيجابايت.

يذكر أن هناك تسريبات عن نظام هواوي الجديد الذي يدعى HarmonyOS Next، وهي النسخة الأكثر تطوراً، والتي تتيح معدل سرعة أكثر من أنظمة أندرويد و ios تصل إلى 30% بحسب الشركة الصينية، كما يركز على الكفاءة، الأمان، والتكامل السلس بين أجهزة هواوي.