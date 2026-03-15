أخبار التكنولوجيا.. هواوي تكشف عن أفضل هواتفها في 2026 وتحديث OriginOS 6 يصل إلى تلك الهواتف هل هاتفك منها؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بمواصفات شاشة وميزات مذهلة.. هاتف nubia Z80 Ultra الجديد ينطلق رسميا

أعلنت شركة نوبيا عن مبادرة اختبار داخلية جديدة بعنوان "برنامج نوبيا لمزارعي الروبيان"، تهدف إلى استقطاب مختبرين تجريبيين لدمج تقنية الذكاء الاصطناعي OpenClaw في هاتف نوبيا Z80 ألترا.

سيتمكن المستخدمون المختارون من اختبار النظام قبل إطلاقه للجمهور، مما يساعد نوبيا على تحسين تجربة الذكاء الاصطناعي من خلال الاستخدام الفعلي.

يقهر سامسونج وآيفون.. هواوي تكشف عن أفضل هواتفها في 2026



من المتوقع إطلاق سلسلة هواتف هواوي بورا 90، وبورا إكس 2، وأوبو فايند إكس 9 ألترا في شهر أبريل.



لم يمر شهر مارس سوى نصفه، وهناك بالفعل العديد من عمليات الإطلاق الرئيسية المخطط لها، بما في ذلك هاتف Vivo X300 Ultra وهاتف OnePlus 15T . وقد يكون شهر أبريل حافلاً بالفعاليات أيضاً، حيث كشف أحد المطلعين عن بعض الهواتف الذكية المقرر وصولها الشهر المقبل.

تحديث OriginOS 6 يصل إلى تلك الهواتف هل هاتفك منهم؟

بدأ مستخدمو هاتف Vivo V30 بتلقي تحديث OriginOS 6 المبني على نظام Android 16، والذي قد يكون التحديث الرئيسي الأخير للجهاز. يقدم هذا التحديث الأخير العديد من التحسينات البصرية، بالإضافة إلى ميزات وتحسينات عديدة في جميع أنحاء النظام.

لم تُعلن الشركة رسميًا عن إطلاق التحديث بعد، كما هو الحال مع جميع أجهزة Vivo الأخرى. مع ذلك، أكد بعض مستخدمي Vivo V30 إطلاق التحديث على المنتدى الرسمي، كما لاحظ فريق Ytechb.

Galaxy Z Wide Fold.. هاتف سامسونج الجديد ينافس آيفون القابل للطي

كشفت تسريبات جديدة عن بعض التفاصيل الإضافية حول هاتف سامسونج القابل للطي ذي الشاشة العريضة، والذي يُشاع عنه الكثير.

تشير التسريبات إلى أن الجهاز قد يتميز بشاشة داخلية قياسها 7.6 بوصة، ومعالج متطور، وبطارية كبيرة نسبياً.

بتصميم مذهل.. آيباد جديد من أوبو يكتسح الأسواق| إليك أهم مواصفاته

قد تُحضّر شركة أوبو لإطلاق جهاز لوحي جديد عالي المواصفات، وتشير التسريبات الأولية إلى أنه قد يكون من أقوى طرازات الشركة حتى الآن.

وقد جاءت هذه التفاصيل من مُسرّب المعلومات الشهير على منصة ويبو، Digital Chat Station، الذي نشر مواصفات الجهاز.



