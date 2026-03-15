تحديث OriginOS 6 يصل إلى تلك الهواتف هل هاتفك منهم؟

بدأ مستخدمو هاتف Vivo V30 بتلقي تحديث OriginOS 6 المبني على نظام Android 16، والذي قد يكون التحديث الرئيسي الأخير للجهاز. يقدم هذا التحديث الأخير العديد من التحسينات البصرية، بالإضافة إلى ميزات وتحسينات عديدة في جميع أنحاء النظام.

لم تُعلن الشركة رسميًا عن إطلاق التحديث بعد، كما هو الحال مع جميع أجهزة Vivo الأخرى. مع ذلك، أكد بعض مستخدمي Vivo V30 إطلاق التحديث على المنتدى الرسمي، كما لاحظ فريق Ytechb.



حاليًا، يتم طرح التحديث للمختبرين عبر برنامج OriginOS 6 التجريبي بإصدار البرنامج الثابت PD2323JF_EX_A_16.2.6.7.W30 . وسيُتاح قريبًا لبقية المستخدمين.

نظام التشغيل OriginOS 6 لهاتف Vivo V30

يُعد تحديث OriginOS 6 تحديثًا هامًا للغاية، حيث يبلغ حجمه حوالي 4.5 جيجابايت لهاتف Vivo V30. من الأفضل تنزيل حزم التحديثات الكبيرة هذه عبر اتصال Wi-Fi مستقر.

إذا كنت تستخدم هاتف Vivo V30، فتحقق من وجود تحديث متاح لجهازك عبر قسم تحديثات النظام في تطبيق الإعدادات. إذا لم يكن هناك تحديث متاح، يمكنك طلب النسخة التجريبية والحصول عليه مبكرًا. للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات > تحديث النظام > الإعدادات/رمز الترس > النسخة التجريبية > التحديث الآن > تنزيل وتثبيت. تذكر شحن جهازك بنسبة 40% على الأقل قبل تثبيت التحديث. يمكنك أيضًا عمل نسخة احتياطية من بياناتك المهمة لمزيد من الحماية.

تصميم جديد



بعد الترقية إلى OriginOS 6، ستستمتع بتصميم جديد، وأيقونات مُعاد تصميمها، والعديد من التغييرات البصرية. إنه أكثر ثراءً بالميزات، وقابل للتخصيص، وأكثر سلاسة من Funtouch OS. كما تُقدم الترقية الأخيرة Origin Island، التي توفر تحديثات فورية للعناصر المدعومة وميزات النظام دون الحاجة إلى فتحها، بالإضافة إلى دعم تعدد المهام. يُقدم OriginOS 6 أيضًا مركز تحكم مُعاد تصميمه، وأنماط ساعة جديدة، وأدوات، وميزات أمان مُحسّنة، من بين العديد من التحسينات. يمكنك الاطلاع على سجل التغييرات الكامل هنا .

حسنًا، قد يكون هذا آخر تحديث رئيسي لهاتف Vivo V30. ظهر الجهاز لأول مرة عام 2024 بنظام Android 14 مُثبّتًا مسبقًا، ومن المتوقع أن يتلقى تحديثين لنظام التشغيل كحد أقصى. لم تُؤكد Vivo رسميًا سياسة التحديثات لهاتف Vivo V30، ولكن بما أن V30 Pro يُقدّم تحديثين فقط لنظام التشغيل، فلا يُمكننا توقع أي شيء أفضل للطراز العادي. حتى لو كان Android 16 هو التحديث الأخير، فستستمر التحديثات الأمنية بالوصول لفترة من الوقت.