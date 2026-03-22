سيُنافس أفضل الهواتف الذكية.. هواوي تطلق Mate 80 Pro Max إليك أهم مواصفاته

أطلقت هواوي نسخة جديدة من هاتفها Mate 80 Pro Max ويأتي هذا الطراز بمروحة تبريد مدمجة، وهو متاح حاليًا للطلب المسبق في الصين ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن كافة التفاصيل خلال فعالية الإطلاق المقرر عقدها في 23 مارس.

هواوي ميت 80 برو ماكس

يبدو الهاتف مشابهاً لهاتف Mate 80 Pro Max ، لكن ثمة تغييرات ملحوظة في منطقة الكاميرا. حلقة الكاميرا الخلفية أعرض وتتضمن فتحات تهوية صغيرة و تحتوي هذه الفتحات على مروحة تبريد نشطة داخل وحدة الكاميرا

ميزات هواوي ميت 80 برو ماكس

من المتوقع أن تساعد المروحة معالج Kirin 9030 Pro على الحفاظ على أدائه خلال الجلسات الطويلة، مثل الألعاب أو المهام المكثفة. كما قد تُسهم في إدارة الحرارة أثناء تسجيل الفيديو لفترات طويلة ولتوفير مساحة للمروحة، استغنت هواوي عن إحدى الكاميرات الخلفية. يتميز إصدار Wind بنظام كاميرا ثلاثية بدلاً من نظام الكاميرات الرباعية في الطراز القياسي.

يتميز الجهاز بشاشة AMOLED LTPO مقاس 6.9 بوصة، ويعمل بمعالج Kirin 9030 Pro، ويحتوي على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير ويدعم الجهاز الشحن السلكي بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 80 واط.

يتوفر هاتف Mate 80 Pro Max بلونين الأسود والذهبي ويأتي بخيارين للتخزين و ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت مع سعة تخزين 512 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت مع سعة تخزين 1 تيرابايت.

لم تُعلن هواوي عن السعر بعد. وللمقارنة، يبدأ سعر هاتف Mate 80 Pro Max القياسي من 1162 دولارًا أمريكيًا في الصين ومن المتوقع الإعلان عن السعر والمزيد من التفاصيل خلال حدث 23 مارس.