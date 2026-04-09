الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

نظارات هواوي بالذكاء الاصطناعي .. صورة تكشف قدرات مذهلة

شيماء عبد المنعم

تستعد شركة هواوي، للكشف عن جيل جديد من الأجهزة القابلة للارتداء، وهذه المرة في شكل نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. 

وكشف He Gang، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال هواوي للمستهلكين، عن لمحة مبكرة لما يمكن أن تقدمه النظارات من إمكانيات.

صورة أولية تؤكد التطوير

شارك He Gang صورة تم التقاطها باستخدام النظارات القادمة، وتظهر عليها علامة مائية واضحة باسم “HUAWEI AI Glasses”، ما يؤكد أن المنتج وصل إلى مرحلة وظيفية، على الأقل داخليا. 

رغم أن الصورة، التي تظهر دمية زرقاء محشوة، لا تكشف الكثير، إلا أنها تؤكد أن التصوير جزء من مزايا النظارات.

صورة تم التقاطها باستخدام النظارات القادمة

خطوة متقدمة بعد النظارات الصوتية

تشير المؤشرات إلى أن هواوي تتجاوز تصميم نظاراتها السابقة التي ركزت على الصوت، إذ يبدو أن النموذج الجديد يجمع بين الكاميرا والميزات الصوتية، بما يضعه في مستوى قريب من التجارب التي تقوم بها شركات أخرى في هذا المجال.

موعد الإطلاق والتوافق البرمجي

وفقا لتقارير سابقة، قد يتم إطلاق النظارات في النصف الأول من 2026، وربما حول 21 أبريل، بالتزامن مع منتجات أخرى من هواوي، ومن المتوقع أن تعمل النظارات على نظام HarmonyOS، مع تركيز على التكامل مع أجهزة هواوي الأخرى.

أحد أبرز الميزات المحتملة هو الترجمة الفورية، ما يجعلها مفيدة أثناء السفر أو الاجتماعات، كما تم رصد ميزة جديدة ضمن HarmonyOS 6 باسم استيراد صورة الجهاز Device Photo Import، والتي تسمح بمزامنة الصور الملتقطة عبر النظارات مباشرة مع الهاتف المتصل، مع تحديثات حالة اللحظة الفعلية.

التصميم والميزات

من المتوقع أن تأتي النظارات بخفة وزن مناسبة، مع خيارات ألوان تتضمن الأسود والفضي، هذا يشير إلى رغبة هواوي في تصميم جهاز متكامل يمكن ارتداؤه بسهولة دون أن يكون ملفتا جدا.

تخطط هواوي لإطلاق نظارات ذكية أكثر تكاملا، تشمل التصوير والوظائف الأساسية للذكاء الاصطناعي، وليس مجرد التركيز على الصوت كما في إصداراتها السابقة، ومن المتوقع أن تتضح التفاصيل بشكل أكبر بمجرد الإعلان الرسمي عن المنتج.

