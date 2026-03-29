هواوي تتحدى المنافسين.. الكشف عن المواصفات الكاملة لهاتف Mate 80 Pro

كشفت أحدث التسريبات التقنية الموثوقة عن التفاصيل والمواصفات الكاملة لهاتف "هواوي ميت 80 برو" (Huawei Mate 80 Pro) المنتظر بشغف في الأسواق العالمية.

وتستعد الشركة الصينية العملاقة من خلال هذا الإصدار الرائد لتوجيه ضربة قوية لمنافسيها، عبر تقديم تركيبة تكنولوجية متطورة تجمع بين قدرات التصوير الاستثنائية، والأداء الصاروخي، والبطارية العملاقة، لتثبت قدرتها المستمرة على الابتكار وتجاوز أي تحديات في سوق الهواتف الذكية.

شاشة سينمائية ذكية

ويأتي الهاتف الجديد مزوداً بشاشة ضخمة يبلغ حجمها 6.75 بوصة، تعتمد على تقنية (OLED) المتطورة. وتعمل هذه التقنية على إضاءة كل نقطة في الشاشة بشكل مستقل، مما يقدم للمستخدم ألواناً شديدة النقاء وعمقاً مثالياً للون الأسود.

ولضمان تجربة مشاهدة لا مثيل لها، تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وهو الرقم الذي يعني أن الشاشة تتحدث 120 مرة في الثانية الواحدة، مما يوفر نعومة فائقة وسرعة استجابة مذهلة أثناء تصفح المواقع أو الاستمتاع بالألعاب الإلكترونية السريعة.

ولحمايتها من حوادث السقوط اليومية، زودت هواوي الشاشة بطبقة من زجاج "كونلون" (Kunlun) الشهير بصلابته الفائقة ومقاومته للخدوش.

عقل إلكتروني جبار

وينبض داخل هذا الهاتف القوي معالج "كيرين 9030" (Kirin 9030)، وهو الشريحة الذكية والعقل المدبر الذي طورته هواوي بنفسها. وصُمم هذا المعالج خصيصاً ليقدم معادلة صعبة تجمع بين الأداء فائق السرعة في تنفيذ الأوامر، وبين التوفير الذكي في استهلاك طاقة البطارية.

ولضمان عدم مواجهة أي بطء أو توقف مفاجئ للنظام، يأتي الهاتف مدعوماً بذاكرة تشغيل عشوائية (رام) ضخمة تصل سعتها إلى 16 جيجابايت، مما يسمح للمستخدم بفتح عشرات التطبيقات الثقيلة في نفس اللحظة والتنقل بينها بسلاسة تامة.

استوديو تصوير متنقل

وحافظت هواوي على بصمتها الجمالية المتمثلة في التصميم الدائري الأنيق للكاميرات الخلفية، لكنها طورت العتاد الداخلي بشكل جذري. ويضم الهاتف منظومة تصوير تتكون من ثلاث عدسات احترافية؛ حيث تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجابكسل لتلتقط صوراً شديدة الدقة حتى في ظروف الإضاءة الضعيفة وترافقها عدسة واسعة جداً بدقة 40 ميجابكسل، وهي مثالية لتصوير المناظر الطبيعية والمجموعات الكبيرة.

أما العدسة الثالثة فهي مخصصة للتقريب البصري (تيليفوتو) بدقة 48 ميجابكسل، وتسمح بتقريب الأجسام البعيدة جداً بوضوح تام ودون أي تشويه أو فقدان لجودة الصورة الأصلية.

طاقة تدوم طويلاً

ولأن الهواتف الرائدة تحتاج إلى طاقة هائلة، زودت هواوي أيقونتها الجديدة ببطارية عملاقة تبلغ سعتها 5750 مللي أمبير، وهي سعة تكفي وتفيض لاستخدام الهاتف طوال اليوم في المهام الشاقة دون الحاجة للبحث عن شاحن.

وتأكيداً على ريادتها في تقنيات الشحن، يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع جداً بقوة 100 واط عبر الكابل، والتي يمكنها ملء البطارية في دقائق معدودة. كما يوفر راحة إضافية للمستخدمين بدعمه للشحن اللاسلكي السريع بقوة 80 واط.

درع حماية متين

ولم تهمل الشركة جانب المتانة، حيث يتمتع الهاتف بتصميم هندسي فاخر يدمج بين إطار معدني صلب وظهر زجاجي أنيق. والأهم من ذلك، أن الجهاز يأتي مدعوماً بأعلى معايير مقاومة الماء والغبار عالمياً (IP68 و IP69).

وتعني هذه الحروف والأرقام أن الهاتف مصمم ليتحمل الغمر في المياه، ويقاوم ضغط الماء العالي والغبار الكثيف، مما يجعله رفيقاً مثالياً يتحمل أشق الظروف البيئية ويضمن عمراً افتراضياً طويلاً للمستخدم.