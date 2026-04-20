تكنولوجيا وسيارات

بسعر مفاجأة ..هواوي تنتج ساعة ذكية تتضمن ميزة غير مسبوقة إليك التفاصيل كاملة

لمياء الياسين

تعيد هواوي طرح إحدى أفكارها غير التقليدية. فقد أكدت الشركة أن جهازها القابل للارتداء الجديد، هواوي واتش بادز 2، سيتم الكشف عنه رسميًا في 20 أبريل خلال فعالية إطلاق سلسلة بورا ومن المتوقع وفقا للتسريبات أن يجمع الجهاز بين ساعة ذكية وسماعات أذن لاسلكية صغيرة مخفية داخل علبة الساعة. والآن، بعد ثلاث سنوات، تُعيد هواوي إطلاقها مُعيدَةً بذلك مفهومها الفريد للساعات الذكية المزودة بسماعات أذن مدمجة . يأتي هذا الإصدار الجديد، الذي يُعدّ خليفةً لساعة Watch Buds الأصلية التي ظهرت لأول مرة عام 2022، بتصميم مُحسّن، مع إضافة مزايا في الشاشة، وتتبع الصحة، وسهولة الاستخدام بشكل عام، مما يُشير إلى أنها ستكون أكثر عمليةً للاستخدام اليومي. تتوفر هذه الساعة الذكية المميزة للشراء في الصين ابتداءً من اليوم.

لم تتغير الفكرة الأساسية. لا تزال سماعات Watch Buds 2 تتبع تصميم "2 في 1"، حيث تُفتح الساعة لتكشف عن زوج من سماعات الأذن مخبأة بداخلها. ومن المرجح أن يحرر زر صغير الإطار العلوي للوصول إلى السماعات.

تتميز ساعة هواوي Watch Buds 2 بشاشة OLED مقاس 1.5 بوصة بدقة 466 × 466 بكسل وسطوع يصل إلى 3000 شمعة. الشاشة محمية بزجاج كونلون من الجيل الثاني، كما أن الحواف النحيفة تُحسّن نسبة الشاشة إلى الجسم. يبلغ حجم الساعة 47 × 47 × 14.69 ملم ووزنها حوالي 54.5 غرام، مما يجعلها أخف وزنًا من سابقتها.

لا تزال سماعات هواوي Watch Buds 2 مزودة بسماعات أذن بدون أرجل و بسوار جلدي بني اللون بخياطة ظاهرة وإطار معدني يحيط بها. 

أما سماعات الأذن، فتحافظ على تصميمها الثماني الأضلاع أو الأسطواني أو المدبب من الطراز السابق.

 صُممت هذه السماعات المدمجة بدون أرجل لتكون قابلة للتبديل، أي لا يوجد جانب أيمن أو أيسر محدد.

ميزات ساعة هواوي واتش بودز

استخدم الطراز السابق تصميمًا داخليًا متكاملًا للغاية لضمان ملاءمة جميع المكونات 

تأتي السماعات بخاصية إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي للمكالمات و توفر أكثر من 80 وضعًا رياضيًا وعمر بطارية يصل إلى 30 ساعة. 

يبلغ سعر سماعات هواوي Watch Buds 2 حوالي 3488 يوانًا صينيًا (ما يعادل 510 دولارات أمريكية تقريبًا) لنسخة السوار المصنوع من المطاط الفلورو، بينما يبلغ سعر نسخة السوار المصنوع من التيتانيوم 3988 يوانًا صينيًا (ما يعادل 585 دولارًا أمريكيًا تقريبًا). يتوفر الجهاز حاليًا للطلب المسبق في الصين، وقد بدأت المبيعات الرسمية بالفعل.

