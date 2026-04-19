تنافس ساعات أبل .. هواوي تطلق سوارا جديد ببطارية جبارة تدوم 14 يوما

أطلقت شركة هواوي سوارا ذكيا جديدا وهو سوار هواوي HA5B0 وهو من أفضل الأجهزة التي تعمل على تتبع اللياقة البدنية.

مواصفات سوار هواوي HA5B0

يأتي السوار بمجموعة من الميزات كمراقبة الصحة مع الحفاظ على تصميم بسيط نسبيًا أما عن تصميمه فهو يأتي بهيكل نحيف وبسمك 8.99 مم وشاشة AMOLED مقاس 1.62 بوصة توفر الشاشة دقة عرض 286 × 482 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، وسطوع يصل إلى 1500 شمعة/م²، وهو ما يكفي للاستخدام في الهواء الطلق.

تشمل ميزات الصحة الآخرى تحليل النوم ومراقبة الصحة النفسية كما يتضمن مجموعة من الميزات الآخرى ، مثل تنبيهات الرجفان الأذيني القائمة على موجات النبض وإشعارات النبضات المبكرة.

ميزات سوار هواوي HA5B0

يمكن للسوار أيضًا تتبع خطر انقطاع النفس النومي، ومراقبة تقلب معدل ضربات القلب على مدار اليوم، وتوفير مقاييس قياسية مثل نسبة الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب.

فيما يخص اللياقة البدنية، يدعم السوار أكثر من 100 نمط رياضي، بما في ذلك أنشطة مثل اليوغا، وتمارين القوة، والجري، ونط الحبل. وهذا يتماشى إلى حد كبير مع ما يقدمه المنافسون، مع العلم أن دقة هذه الأنماط في الواقع العملي تعتمد على ضبط البرمجيات.

أما عن الميزات الآخرى للسوار فهو يدعم تقنية بلوتوث 6.0، ومقاوم للماء حتى عمق 50 مترًا (5 ATM). مع ذلك، لا يدعم تقنية الاتصال قريب المدى (NFC).

أما عن عمر البطارية فيُقدّر بما يصل إلى 14 يومًا في ظل ظروف الاستخدام القصوى. كما يدعم الجهاز نظامي التشغيل أندرويد وiOS.