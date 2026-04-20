سعر ومواصفات انفينيتي QX55 موديل 2026 في السعودية

تقدم إنفينيتي باقة كبيرة من طرازات الكروس الأوفر الفاخرة في السوق السعودي، منها النسخة QX55 موديل 2026، والتي تأتي بحزمة من التجهيزات، تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، مع أسعار تبدأ من 242.400 ريال.

أبعاد انفينيتي QX55 موديل 2026

تأتي السيارة انفينيتي QX55 موديل 2026 بنسبة طول 4,732 مم، وعرض يبلغ 1,903 مم، بينما يبلغ ارتفاع السيارة 1,622 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,800 مم، كما يبلغ الخلوص الأرضي 219 مم، فيما يصل وزنها إلى 1,851 كجم، مع عجلات قياس 20 بوصة.

محرك انفينيتي QX55 موديل 2026

تعتمد انفينيتي QX55 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يعمل بتقنية الشحن التوربيني لتوليد قوة تصل إلى 268 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 380 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي، مع نظام دفع كلي، وتصل السرعة القصوى إلى 230 كم/س، فيما تبلغ سعة خزان الوقود 60 لترًا.

مقصورة انفينيتي QX55 موديل 2026

تقدم مقصورة انفينيتي QX55 موديل 2026 بمقاعد أمامية كهربائية مع خصائص التدفئة والتبريد، وتدعم 12 وضعية لكل من السائق والراكب الأمامي، كما يشمل الصف الثاني خاصية تدفئة المقاعد، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات خلفية، ومقود حركة متعدد الوظائف.

وتضم السيارة منظومة عرض رقمية تشمل شاشة عدادات بقياس 7 بوصات، بالإضافة إلى نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، كما تأتي بنظام ترفيهي يعتمد على شاشتين بقياس 8 و7 بوصات، يدعم الاتصال اللاسلكي عبر Apple CarPlay وAndroid Auto، وبنظام صوتي متطور مكون من 16 سماعة من فئة BOSE Performance Series، مع وجود شاحن لاسلكي للهواتف في الأمام.

انفينيتي QX55 موديل 2026 ووسائل الحماية

تعتمد QX55 على مجموعة واسعة من أنظمة السلامة من بينها أنظمة مراقبة المسار والتحذير من الخروج عنه مع دعم البقاء داخل الحارة، كما تشمل تقنيات مراقبة النقاط العمياء مع خاصية التدخل لتجنب الاصطدام، ونظام التحذير من حركة المرور الخلفية.

وتتوفر أيضًا حساسات أمامية وخلفية مع كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، إلى جانب مثبت سرعة متكيف ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، وتدعم هذه الأنظمة تجهيزات أساسية مثل مانع انغلاق المكابح، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم في الجر، إضافة إلى الوسائد الهوائية.

أسعار انفينيتي QX55 موديل 2026 في السعودية

تقدم السيارة في السعودية بسعر يبدأ من 242.400 ريال للفئة الأولى، وبسعر 252.500 ريال للفئة الثانية، ويصل سعر الفئة الثالثة إلى 272.700 ريال سعودي.