قائمة الهواتف المؤهلة لتحديث One UI 8.5 من "سامسونج"

قد يبدأ طرح تحديث One UI 8.5 المستقر في أي لحظة، وإذا كنت غير متأكد مما إذا كان جهاز Galaxy الخاص بك سيحصل عليه، فهذا هو الوقت المناسب للتأكد. إليك قائمة بالأجهزة المؤهلة لهذا التحديث الغني بالميزات لتحديث One UI.

سلسلة جالاكسي إس

جالاكسي إس 25، إس 25 بلس، إس 25 ألترا، إس 25 إف إي، وإس 25 إيدج

جالاكسي إس 24، إس 24 بلس، إس 24 ألترا، وإس 24 إف إي

جالاكسي إس 23، إس 23 بلس، إس 23 ألترا، وإس 23 إف إي

جالاكسي إس 22، إس 22 بلس، وإس 22 ألترا

جالاكسي إس 21 إف إي



سلسلة هواتف جالاكسي زد

جالاكسي زد ثلاثي الطي

إصدار خاص من جالاكسي زد فولد

جالاكسي زد فولد 7، وزد فليب 7، وزد فليب 7 إف إي

جالاكسي زد فولد 6 وزد فليب 6

هاتفا Galaxy Z Fold 5 و Z Flip 5

جالاكسي زد فولد 4 وزد فليب 4



سلسلة أجهزة Galaxy Tab

جهاز Galaxy Tab S11 وجهاز S11 Ultra

أجهزة Galaxy Tab S10+ و Tab S10 Lite و Tab S10 Ultra و Tab S10 FE و Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9، وTab S9+، وTab S9 Ultra، وTab S9 FE، وTab S9 FE+

جالاكسي تاب إس 8، وتاب إس 8 بلس، وتاب إس 8 ألترا



جهاز Galaxy Tab S6 Lite (2024)

جهاز Galaxy Tab A11 وجهاز Tab A11+

جهاز Galaxy Tab A9 وجهاز Tab A9+

جهاز Galaxy Tab Active 5 وجهاز Active 5 Pro



سلسلة جالاكسي A

جالاكسي A73

جالاكسي A56، A55، A54، وA53

جالاكسي A36، A35، A34، وA33

جالاكسي A26 و A25 و A24

Galaxy A17 (4G و 5G)، و A16 (4G و 5G)، و A15 (4G و 5G)

هاتفا Galaxy A07 (4G و 5G) و A06 (4G و 5G)



سلسلة جالاكسي إم

هواتف Galaxy M56 وM55 وM55s وM53

جالاكسي M36، M35، M34، وM33

جالاكسي M17، M17e، M16، وM15

جالاكسي M07 وM06



سلسلة جالاكسي إف

جالاكسي F07e

جالاكسي F56 وF55 وF54

جالاكسي F36 وF34

جالاكسي F17 وF16 وF15

هاتفا جالاكسي F07 وF06



سلسلة Galaxy XCover

جالاكسي إكس كوفر 7 برو وإكس كوفر 7

جالاكسي إكس كوفر 6 برو



يعد من المهم الإشارة إلى أن سامسونج لم تنشر قائمة الأجهزة المؤهلة بعد. مع ذلك، من شبه المؤكد أن يصل تحديث One UI 8.5 إلى جميع أجهزة جالاكسي التي تلقت تحديث One UI 8.0 أو تم إطلاقها معه.

يُعدّ تحديث One UI 8.5 التجريبي الآن أكبر برنامج تجريبي لشركة سامسونج، وأطولها أيضاً.

لم تُعلّق سامسونج بعد على موعد بدء طرح النسخة المستقرة من واجهة المستخدم One UI 8.5. ومما لا شك فيه أن سلسلة Galaxy S25 ستكون أول من يحصل على التحديث. ثم سيتوسع الطرح تدريجيًا ليشمل باقي أجهزة سلسلتي Galaxy S وZ. وقد تحصل بعض الطرازات الاقتصادية على التحديث أيضًا إلى جانب الطرازات الفاخرة، بينما سيتعين على باقي الأجهزة الانتظار لفترة أطول.