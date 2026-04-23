الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قائمة الهواتف المؤهلة لتحديث One UI 8.5 من "سامسونج"

تحديث One UI 8.5
تحديث One UI 8.5
لمياء الياسين

قد يبدأ طرح تحديث One UI 8.5 المستقر في أي لحظة، وإذا كنت غير متأكد مما إذا كان جهاز Galaxy الخاص بك سيحصل عليه، فهذا هو الوقت المناسب للتأكد. إليك قائمة بالأجهزة المؤهلة لهذا التحديث الغني بالميزات لتحديث One UI.

سلسلة جالاكسي إس

جالاكسي إس 25، إس 25 بلس، إس 25 ألترا، إس 25 إف إي، وإس 25 إيدج
جالاكسي إس 24، إس 24 بلس، إس 24 ألترا، وإس 24 إف إي
جالاكسي إس 23، إس 23 بلس، إس 23 ألترا، وإس 23 إف إي
جالاكسي إس 22، إس 22 بلس، وإس 22 ألترا
جالاكسي إس 21 إف إي


سلسلة هواتف جالاكسي زد

جالاكسي زد ثلاثي الطي
إصدار خاص من جالاكسي زد فولد
جالاكسي زد فولد 7، وزد فليب 7، وزد فليب 7 إف إي
جالاكسي زد فولد 6 وزد فليب 6
هاتفا Galaxy Z Fold 5 و Z Flip 5
جالاكسي زد فولد 4 وزد فليب 4

سلسلة أجهزة Galaxy Tab

جهاز Galaxy Tab S11 وجهاز S11 Ultra
أجهزة Galaxy Tab S10+ و Tab S10 Lite و Tab S10 Ultra و Tab S10 FE و Tab S10 FE+
Galaxy Tab S9، وTab S9+، وTab S9 Ultra، وTab S9 FE، وTab S9 FE+
جالاكسي تاب إس 8، وتاب إس 8 بلس، وتاب إس 8 ألترا
 

جهاز Galaxy Tab S6 Lite (2024)

جهاز Galaxy Tab A11 وجهاز Tab A11+
جهاز Galaxy Tab A9 وجهاز Tab A9+
جهاز Galaxy Tab Active 5 وجهاز Active 5 Pro
 

سلسلة جالاكسي A

جالاكسي A73
جالاكسي A56، A55، A54، وA53
جالاكسي A36، A35، A34، وA33
جالاكسي A26 و A25 و A24
Galaxy A17 (4G و 5G)، و A16 (4G و 5G)، و A15 (4G و 5G)
هاتفا Galaxy A07 (4G و 5G) و A06 (4G و 5G)

سلسلة جالاكسي إم

هواتف Galaxy M56 وM55 وM55s وM53
جالاكسي M36، M35، M34، وM33
جالاكسي M17، M17e، M16، وM15
جالاكسي M07 وM06
 

سلسلة جالاكسي إف

جالاكسي F07e
جالاكسي F56 وF55 وF54
جالاكسي F36 وF34
جالاكسي F17 وF16 وF15
هاتفا جالاكسي F07 وF06
 

سلسلة Galaxy XCover

جالاكسي إكس كوفر 7 برو وإكس كوفر 7
جالاكسي إكس كوفر 6 برو
 

يعد من المهم الإشارة إلى أن سامسونج لم تنشر قائمة الأجهزة المؤهلة بعد. مع ذلك، من شبه المؤكد أن يصل تحديث One UI 8.5 إلى جميع أجهزة جالاكسي التي تلقت تحديث One UI 8.0 أو تم إطلاقها معه.
يُعدّ تحديث One UI 8.5 التجريبي الآن أكبر برنامج تجريبي لشركة سامسونج، وأطولها أيضاً.

لم تُعلّق سامسونج بعد على موعد بدء طرح النسخة المستقرة من واجهة المستخدم One UI 8.5. ومما لا شك فيه أن سلسلة Galaxy S25 ستكون أول من يحصل على التحديث. ثم سيتوسع الطرح تدريجيًا ليشمل باقي أجهزة سلسلتي Galaxy S وZ. وقد تحصل بعض الطرازات الاقتصادية على التحديث أيضًا إلى جانب الطرازات الفاخرة، بينما سيتعين على باقي الأجهزة الانتظار لفترة أطول.

