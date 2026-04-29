سيف زاهر يُشعل الأجواء قبل «القمة» برسالة خاصة لجماهير الأهلي

وجّه الإعلامي سيف زاهر رسالة إلى جماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك المرتقبة، مؤكدًا أن دعم المدرجات يجب أن يكون من أجل النادي وليس من أجل أسماء اللاعبين، مهما كانت قيمتهم أو شعبيتهم داخل الفريق.

وقال سيف زاهر خلال تصريحات تلفزيونية" إن الجماهير لا تذهب إلى المباراة من أجل زيزو أو إمام عاشور أو تريزيجيه أو شوبير، بل تذهب من أجل الأهلي وفريق الأهلي الذي سيخوض مواجهة قوية أمام الزمالك يوم الجمعة، في لقاء وصفه بالمهم والحاسم.

وتلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.